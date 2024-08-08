Umwelthilfe beantragt höhere Parkgebühren in 174 weiteren Städten
Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat in 174 weiteren Städten förmliche Anträge auf Maßnahmen gegen die zunehmende Zahl übergroßer SUVs gestellt.
Dies folgt auf eine erste Antragsrunde im Juni in 150 Städten, in deren Folge die DUH nach eigenen Angaben eine Flut von mehr als 21.000 weiteren Bürgeranträgen erhielt. Die DUH fordert unter anderem höhere, nach Fahrzeuggröße gestaffelte Parkgebühren sowie eine konsequente Kontrolle und Ahndung von Falschparkern.
Erste Städte reagieren mit Preiserhöhungen
Erste Städte beginnen bereits, den Forderungen der DUH nachzukommen. Nach Koblenz hat nun auch Aachen eine Erhöhung der Anwohnerparkausweise nach Fahrzeuggröße angekündigt. Diese Maßnahmen sind Teil einer größeren Kampagne der DUH, die nach dem entscheidenden Pariser Bürgerentscheid gegen SUVs im Februar 2024 gestartet wurde.
Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH, betont, dass übergroße SUVs eine Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer darstellen und Umwelt und Klima belasten.
Die DUH hat ein Rechtsgutachten (PDF) vorgelegt, das eine Vielzahl von Maßnahmen aufzeigt, die Städte ergreifen können. Dazu gehören die konsequente Ahndung von Falschparkern, die Ausweitung gekennzeichneter Parkflächen und die Erhöhung der Parkgebühren.
Im PDF „Monster-SUV raus aus meiner Stadt!“ könnt ihr nachschauen, ob eure Stadt bei den neuen und bisherigen Anträgen der DUH bereits dabei ist.
Bekomme ich dann auch eine größere Parkbucht bei einer höheren Parkgebühr. Eine höhere Parkgebühr für die gleiche Stellfläche ist Diskriminierung. Ich werde dann in meinem Hotel von Personen größer 1,78m/1,65m/1,5m(Männer/Frauen/Divers) auch höhere Übernachtungspreise verlangen.
Wenn ein großes Fahrzeug nicht auf einen Parkplatz passt, dann müssen halt 2 Tickets gelöst werden und rücksichtslose Parker rigoros abgeschleppt werden. Dann trifft es auch Verkehrsrüpel mit kleinen Autos
Du hast die Absicht erkannt, Glückwunsch!
Wem die höheren Preise nicht gefallen bleibt fern. Genau das soll erreicht werden.
Und dann geht niemand mehr in die Innenstadt einkaufen weil es entweder keine Parkplätze gibt oder diese extrem teuer sind.
Wollte eben zu einem Laden der schon seit Jahrzehnten in der Innenstadt ansässig ist, ist aber jetzt aus der Stadt weg weggezogen. Jetzt ist das Geschäft in einem Center wo es haufenweise kostenlose Parkplätze gibt, mit dem Rad oder gar zu Fuss kommt man jetzt allerdings gar nicht mehr hin und ich hab einen Grund weniger um überhaupt noch in die Innenstadt zu gehen.
Der Plan geht also perfekt auf, wenn man die Innenstädte sowohl für Kunden als auch für Ladengeschäfte immer unattraktiver machen möchte.
Und, was ist der Grund dafür?
Steht der Laden in Koblenz oder Aachen wo die die „SUV-Gebühren“ gerade mal in der Planung, aber noch nicht mal umgesetzt worden sind?
Oder ist der langjährige Mietvertrag ausgelaufen und der Vermieter wollte eine exorbitante Erhöhung, so dass sich der Laden nicht mehr gerechnet hätte?
Wer weiß es?
Falls du es überlesen hast, „Anwohnerparkausweise“! Die Geschäfte in der Stadt gehen also pleite weil die Anwohner „drei“ Straßen weiter nicht mehr ihr Dickschiff für Lau parken können? Ich glaube nicht.
was fahren denn die Geschäftsführer dieser Oganisationwn eig für Autos?
nevermind. Audi A8 und 7er BMW. sind natürlich kleiner als so ein riesiges deutsches SUV
Da fragt man sich wer dafür stimmt. Gerade Autofahrer empfinde ich als Fußgänger wesentlich angenehmer als Fahrradfahrer. Als Alternative werden auch nicht mehr Öffentliche Verkehrsmittel angeboten. Sie platzen förmlich vor Fahrgästen und die Innenstadt verwahrlost, weil es durch fehlende Parkplätze an Kundschaft fehlt. Wirklich Klever, klingt nach einer Inniative unserer Regierung.
Das Innenstädte verwaisen, liegt weniger an fehlenden Parkplätzen, sondern daran, dass die Leute nur noch online shoppen. Diese Alternative ist zu bequem (neben weiteren Vorteilen), als sich ins Auto zu setzen und in die Stadt zu fahren.
Du liest BILD, oder?
Sehr, sehr eigenwillige Organisation und inzwischen auch wirklich für jeden erkennbar mit einer zweifelhaften Argumentation, Hauptsache es dient den eigenen Motiven und der eigenen Sicht auf Natur und Umwelt.
Ich erinnere mich noch gut, als sich vor 2 Jahren glaub ein 17 jähriger an Silvester mit einem selbst gebauten Böller tödlich verletzt hat und die DUH den Tod des Kindes dazu missbraucht hat, um das Thema Böllerverbot weiter zu befeuern. Das fand ich sehr dreckig…
… Und übrigens, so was machen Nazis auch gerne, wenn irgend ein „Ausländer“ eine kriminelle Handlung begangen hat und das ist genau übel…
https://www.duh.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/deutsche-umwelthilfe-zieht-bittere-boeller-bilanz-noch-schlimmere-silvester-nacht-als-befuerchtet-bi/
Ich liebe die DUH. Es müsste noch viel mehr solcher Organisationen geben, die aus reiner Liebe zur Natur handeln.
„Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH, betont, dass übergroße SUVs eine Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer darstellen und Umwelt und Klima belasten.“
Ja, dann ist das ja ne super Regelung mit den Parkgebühren in öffentlichen Räumen. Die die ihren SUV oder auch PKW/Kombi (geht ja um Grundfläche) auf dem eigenen Grundstück parken sind dann nach der Logik keine Gefahr für die Verkehrsteilnehmer und belasten auch automatisch die Umwelt und das Klima nicht mehr. System ausgedribbelt.
Wasser predigen Wein saufen. Was dieser Typ wohl für ein Auto fährt oder besser, mit welchem Wagen er kutschiert wird. Alles Heuchler und Blender, genauso wie die Vögel der letzten Generation