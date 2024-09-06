Withings enthüllt In-App-Service für die Herzgesundheit

Withings hat den neuen Service „Cardio Check-Up“ eingeführt, der eine klinische Untersuchung der Herzgesundheit zu Hause ermöglichen soll.

Der Service ist Teil des Abonnementangebots Withings+ und wird zunächst in Frankreich, Deutschland und Großbritannien verfügbar sein. Die Nutzer können innerhalb von 24 Stunden eine professionelle Analyse ihrer Herzgesundheit durch zertifizierte Kardiologinnen und Kardiologen erhalten. Diese Analyse basiert auf EKG-Daten, die von kompatiblen Withings-Geräten erfasst werden.

Der Cardio Check-Up ist mit einer Vielzahl von Geräten wie den Smartwatches ScanWatch und den EKG-Monitoren von Withings kompatibel. Er ermöglicht die Erkennung von Herzerkrankungen wie Vorhofflimmern, der häufigsten Herzrhythmusstörung. Ein Vorteil des Dienstes ist die Bequemlichkeit, da die Untersuchung zu Hause durchgeführt werden kann, ohne dass ein Arztbesuch erforderlich ist. Außerdem sind im Withings+-Abonnement bis zu vier Herzchecks pro Jahr inbegriffen.

Der Cardio Check-Up wird ab dem vierten Quartal 2024 im Rahmen des Withings+ Abonnements angeboten. Das Jahresabonnement kostet 99,95 Euro und bietet vier Herzchecks pro Jahr. Alternativ kann ein monatliches Abonnement für 9,95 Euro abgeschlossen werden, das eine Untersuchung alle 90 Tage ermöglicht.