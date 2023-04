Xbox: Endlich Konkurrenz beim Speicher und neuer Umwelt-Controller

Microsoft hat diese Woche einen neuen Xbox Wireless Controller für die Xbox angekündigt, den man passend zum Earth Day präsentierte. Er besteht zum Teil aus alten CDs, Wasserflaschen und alten Controller-Bauteilen. Optisch hat man dabei geschaut, dass die Farben zum Umweltschutz passen und es gibt ein Extra.

Der Xbox Wireless Controller in der neuen Remix Special Edition wird mit dem wiederaufladbaren Akku ausgeliefert, der meiner Meinung nach bei jedem neuen Controller dabei sein sollte, damit weniger Menschen ganz normale Batterien für den Controller kaufen. Dafür kostet der Controller allerdings auch 84,99 Euro.

Da ist der normale Controller in Schwarz wesentlich günstiger und man kann sich das Akkupack nur bei Bedarf kaufen (selbst die Kombination ist günstiger). Doch die neue Version ist umweltschonender und wem die Farbe zusagt, der kann sie jetzt vorbestellen. Umweltfreundlich wäre es nur, wenn man es gar nicht kauft.

Xbox: Endlich mehr Speicher-Optionen

Wo wir aber gerade bei günstiger sind, dieser Schritt steht bald beim externen Speicher für die Xbox an. Neben dem Akkupack für den Controller habe ich damals auch die Speichererweiterung von Seagate empfohlen. Doch da kostet 1 TB Speicher bis heute über 200 Euro, weil es eben gar keine Konkurrenz dafür gibt.

Das ändert sich jetzt, denn Western Digital steigt mit einer Lösung ein und in den USA ist diese bereits bei Best Buy gelistet und kostet 50 Dollar weniger. Ich gehe also von unter 200 Euro bei uns aus und hoffe, dass weitere Hersteller folgen und durch die Konkurrenz attraktivere Preise für Xbox-Nutzer da draußen entstehen.

Ja, das ist weiterhin nicht so angenehm wie bei der PlayStation 5, wo man jede passende SSD auf dem Markt wählen kann, womit wir teilweise schon bei der Hälfte des Preises angekommen sind, aber es ist ein Anfang. Die Xbox-Lösung ist sehr bequem, aber die exklusive Partnerschaft hat mich hier doch immer gestört.

