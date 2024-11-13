Microsoft bestätigt Xbox-Handheld ganz offiziell

Na also, nachdem es Phil Spencer immer wieder indirekt einen Xbox-Handheld in der Öffentlichkeit angedeutet hat und erst im Sommer davon sprach, dass man einen haben sollte, wurde dieser heute ganz offiziell bei Bloomberg bestätigt.

Xbox-Handheld ist noch Jahre entfernt

Wer jetzt allerdings hofft, dass er an Weihnachten damit zocken kann, das wird nicht passieren, auch 2025 ist noch nicht damit zu rechnen. Das Xbox-Team soll eine eigene Vision realisieren und testet derzeit mehrere Handheld-Prototypen.

Ein Xbox-Handheld sei „noch mehrere Jahre entfernt“, so der Chef der Sparte, im Moment liegt der Fokus auf Partnerschaften mit anderen Handheld-Anbietern. Man möchte die Xbox-App auf mehr Handhelds sehen und diese soll besser werden.

Phil Spencer glaubt, dass das Xbox-Team innovative Produkte realisieren kann und man lernt derzeit viel dazu. Na da bin ich mal gespannt, mir würde ja schon eine simple Alternative zum Steam Deck ausreichen, die genügend Leistung mitbringt.