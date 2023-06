Xbox: Konsolen stehen nicht immer im Fokus

Nach dem Launch der Xbox Series X (und Series S) im Jahr 2020 gab es eine Chipkrise und die neuen Konsolen (auch die PlayStation 5) waren quasi nicht im freien Handel erhältlich. Bei der Xbox gab es da zusätzlich noch ein „Problem“.

In einer internen Mail, die im Rahmen der aktuellen FTC-Anhörung in den USA ans Licht gekommen ist und die The Verge vorliegt, geht es auch um Cloud-Gaming.

Darin ist zu lesen, dass Phil Spencer einige Chips für xCloud, den Cloud-Dienst von Microsoft, benötigt und dafür lieber auf produzierte Konsolen verzichtet. Langfristig sei die Konsole weiterhin wichtig und man möchte wachsen, doch Phil Spencer hielt es damals für wichtig, dass man die Hardware für Cloud-Gaming aktualisiert.

Mittlerweile hat sich die Lage bei der Xbox Series X entspannt und man kann sie fast durchgehend bei Amazon und Co. kaufen. Das sah 2020 aber eben anders aus.

PlayStation 6 und neue Xbox: Microsoft rechnet 2028 mit neuen Konsolen Wir bewegen uns auf das vierte Jahr der Sony PlayStation 5 und Microsoft Xbox Series X zu und da kommt schon so langsam mal die Frage auf, wie es denn […]23. Juni 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->