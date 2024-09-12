Xbox: Microsoft entlässt erneut Mitarbeiter

Die Gaming-Sparte von Microsoft hat es wirklich nicht leicht, denn sie muss nicht nur mit der sinkenden Nachfrage der Xbox umgehen, es gibt auch neue Studios (Activision Blizzard King) und dann blickt man auch auf eine ganz neue Strategie.

Diese Entwicklung hat Folgen und so kommt es, dass sich Microsoft erneut von zahlreichen Mitarbeitern trennt. Laut Variety müssen um die 650 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, das schreibt Phil Spencer heute in einer internen Mail.

Der Chef der Xbox betont, dass keine Projekte oder Spiele eingestellt werden und versichert, dass auch kein weiteres Studio geschlossen wird. Es ist nicht die erste Entlassungswelle bei Microsoft Gaming in diesem Jahr, auch wenn sie etwas kleiner als zu Beginn des Jahres ausfällt, als immerhin 1.900 Personen gehen mussten.

Entlassungen nach einer so großen Übernahme sind nicht ungewöhnlich, aber man merkt auch, dass Microsoft diesen Bereich umbaut und er im Wandel ist. Ich finde es nur immer traurig, dass das Personal bei den Fehlentscheidungen leiden muss und die Konsequenzen der schlechten Entscheidungen des Managements trägt.