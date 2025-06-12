Hardware

XGIMI präsentiert mobile Projektoren MoGo 4 und MoGo 4 Laser

XGIMI hat mit dem MoGo 4 und dem MoGo 4 Laser zwei neue Projektoren vorgestellt. Beide Modelle richten sich an mobile Nutzer und wurden auf einem Event in Paris erstmals präsentiert. Sie verfügen über eine kompakte Bauweise, integrierte Akkus und Lautsprecher sowie Zusatzfunktionen wie Bildfilter und Gestensteuerung. Beide Projektoren wurden mit einem Designpreis ausgezeichnet.

Der MoGo 4 bietet eine Full-HD-Auflösung, eine Helligkeit von 450 ISO-Lumen und eine maximale Bildgröße von 120 Zoll (ca. 3 m). Er ist mit zwei 6-Watt-Lautsprechern von Harman/Kardon ausgestattet, verfügt über eine automatische Trapezkorrektur und ermöglicht eine Videowiedergabe von bis zu 2,5 Stunden im Eco-Modus. Im Ambient-Modus kann er als Bluetooth-Lautsprecher mit Lichteffekten genutzt werden.

XGIMI Laser-Modell verfügt über erweiterte Funktionen

Das höherwertige Modell MoGo 4 Laser verwendet eine Dreifach-Laser-Technologie, erreicht eine Helligkeit von 550 ISO-Lumen und eine Farbraumabdeckung von 110 % BT.2020 und unterscheidet sich durch verbesserte Materialien, einen beleuchteten Sockel sowie den vollständigen Lieferumfang an Bildfiltern. Die Akkulaufzeit ist mit der des MoGo 4 vergleichbar.

Beide Geräte laufen mit Google TV, sind offiziell mit Netflix kompatibel und bieten gängige Schnittstellen wie WLAN, Bluetooth, HDMI (inkl. ARC) und USB. Als Zubehör werden unter anderem ein Stativ mit integrierter Powerbank sowie eine tragbare Leinwand angeboten. Die Preise beginnen bei 599 Euro für das Basismodell, während das Laser-Modell 799 Euro kostet. Bundles mit Zubehör sind ebenfalls erhältlich.

