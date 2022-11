Xiaomi 13 und MIUI 14 ganz offiziell bestätigt

Es hat sich in den letzten Tagen und Wochen schon angedeutet, dass Xiaomi die neue Flaggschiff-Reihe wieder im Dezember vorstellen möchte und es wird Jahr für Jahr früher. Und in diesem Jahr findet das Event bereits am 1. Dezember statt.

Wir werden das Xiaomi 13 Pro, das Xiaomi 13 und MIUI 14 sehen. Und der erste Teaser zeigt, dass die Renderbilder wohl richtig lagen. Wir haben das Xiaomi 13 Pro gesehen und das normale Xiaomi 13 wird eine kantige Designsprache bekommen.

Wir werden euch natürlich diese Woche informieren und die Details liefern, wobei für uns zunächst die reinen Spezifikationen interessant sind. Es handelt sich um ein Event für China, der globale Launch dürfte dann erst im Frühjahr 2023 stattfinden.

Ein Xiaomi 13 Ultra wird übrigens nicht erwähnt, das soll aber kommen und es soll auch wieder in Deutschland erhältlich sein. Ich gehe also davon aus, dass wir das richtige Flaggschiff der neuen 13er-Reihe doch erst auf dem Event für 2023 sehen.

Xiaomi 13 Renderbild von OnLeaks:

Xiaomi 13 Pro Renderbild von OnLeaks:

