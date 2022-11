Snapdragon 8 Gen 2 für 2023: Die ersten Android-Flaggschiffe stehen fest

Qualcomm hat diese Woche den Snapdragon 8 Gen 2 angekündigt und die ersten Marken haben schon bestätigt, dass sie ein Modell in Planung haben. Dazu gehört OnePlus, die den Highend-Chip im OnePlus 11 kommendes Jahr nutzen werden.

Wir werden Anfang 2023 wohl nur das OnePlus 11 und kein OnePlus 11 Pro sehen, das sei noch erwähnt. Weiter geht es direkt mit Xiaomi, die zwar nur vom nächsten Flaggschiff sprechen, aber es dürften das kommende Xiaomi 13 Pro gemeint sein.

Motorola hat schon das X40 mit Snapdragon 8 Gen 2 in China bestätigt, bei uns wird es dann vermutlich das Motorola Edge 40 Pro sein. Ich gehe außerdem auch davon aus, dass wir kommendes Jahr wieder ein Motorola Edge 40 Ultra sehen.

Oppo hat verraten, dass ein neues Find X-Modell in Planung ist, welches den Snapdragon 8 Gen 2 nutzt, es dürfte dann das Oppo Find X6 Pro sein. Doch das ist aktuell nicht so relevant, da es weiterhin ein Verkaufsverbot in Deutschland gibt.

Android-Flaggschiffe: Der Peak ist erreicht

Das sind die offiziellen Android-Flaggschiffe, weitere werden aber noch folgen. Ein paar davon werden wir obendrein noch in diesem Jahr sehen, denn der Fokus liegt bei den China-Marken mittlerweile wieder mehr auf China und da ist der Dezember ein guter Monat für den Verkauf. Bei uns kommen die Modelle dann erst 2023.

Ich bin ja mal gespannt, was uns 2023 so im Highend-Bereich erwartet, denn wenn ich ehrlich bin, dann wurde das in den letzten zwei Jahren doch etwas langweilig. Die Smartphones sind ausgereizt und werden aktuell immer teurer. Ein neuer Chip reizt mich jetzt jedenfalls nicht wirklich, da will ich dann noch andere Extras sehen.

