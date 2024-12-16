Xiaomi: Kommen die Elektroautos bald zu uns?

Xiaomi brachte mit dem SU7 in diesem Jahr das erste Elektroauto der Marke auf den Markt und wird 2025 mit dem YU7 einem SUV, nachlegen. Der Fokus liegt im Moment auf China, aber vor 2030 möchte Xiaomi auch global damit durchstarten.

Wann? Dazu schweigt Xiaomi, auch wenn man den SU7 schon mehrmals in Europa präsentierte. Wie man aus China hört, baut Xiaomi allerdings gerade einen globalen Vertrieb auf und es entstehen Teams, die sich um lokale Dinge kümmern sollen.

Dazu gehören Regularien, Bedingungen für pilotiertes Fahren und mehr. Und auch der Verkauf steht natürlich im Fokus, wobei Xiaomi nicht auf einen Partner (wie es einige Marken aus China angehen) setzt, sondern die Autos selbst anbieten will.

Xiaomi wird dazu wohl die Xiaomi Stores nutzen, von denen weltweit sowieso über 10.000 lokale Niederlassungen in den kommenden 5 Jahren entstehen sollen. Doch es gibt zwei Fragen, die offen sind. Eine davon wäre für den Erfolg entscheidend.

Was werden die Elektroautos kosten? In China greift Xiaomi über den Preis an und daher geht der Plan auf, wird man das bei uns auch machen? Andere Marken aus China sind hier eher verhalten und hoffen auf eine gute Gewinnmarge in Europa.

Und die zweite Frage ist, wann der globale Marktstart ansteht? Ich gehe 2025 noch nicht davon aus, da hat man in China genug zu tun. Ich vermute aber, dass wir da so langsam davon hören werden und es 2026 oder spätestens 2027 richtig losgeht.