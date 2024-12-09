Xiaomi YU7 vorgestellt: Dieses Elektroauto ist wichtig für die Zukunft

Xiaomi orientiert sich beim Hochlauf der Elektromobilität an der Nummer 1 der Welt, an Tesla. Erst kam das Tesla Model 3 und später folgte eine SUV-Version mit dem Tesla Model Y, welches das weltweit meistverkaufte Auto (nicht nur Elektroauto) ist.

Erst kam der Xiaomi SU7 und 2025 folgt der Xiaomi YU7, die SUV-Version. Hier hofft Xiaomi, dass man die ohnehin schon gute Nachfrage weiter steigern kann. Die Marke will in die Top 5 der Welt, auf diesem Weg ist das ein sehr wichtiges Auto.

Details nannte Xiaomi heute noch keine, man teilte einfach nur die Bilder, heute ging es um das Design. Er wird gerne als Model Y-Killer positioniert, aber man muss auch sagen, dass er mit 5 Metern Länge eher eine Alternative für das Model X ist.

Preislich wird Xiaomi aber das Tesla Model Y angreifen, das scheint sicher. Und ich muss sagen, dass ich normalerweise die SUV-Version einer Limousine immer als deutlich hässlicher empfinde, hier gefällt mir aber der SUV fast eine Ecke besser.