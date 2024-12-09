Xiaomi YU7 vorgestellt: Dieses Elektroauto ist wichtig für die Zukunft

Mobilität

Xiaomi orientiert sich beim Hochlauf der Elektromobilität an der Nummer 1 der Welt, an Tesla. Erst kam das Tesla Model 3 und später folgte eine SUV-Version mit dem Tesla Model Y, welches das weltweit meistverkaufte Auto (nicht nur Elektroauto) ist.

Erst kam der Xiaomi SU7 und 2025 folgt der Xiaomi YU7, die SUV-Version. Hier hofft Xiaomi, dass man die ohnehin schon gute Nachfrage weiter steigern kann. Die Marke will in die Top 5 der Welt, auf diesem Weg ist das ein sehr wichtiges Auto.

Xiaomi Yu7 Front

Details nannte Xiaomi heute noch keine, man teilte einfach nur die Bilder, heute ging es um das Design. Er wird gerne als Model Y-Killer positioniert, aber man muss auch sagen, dass er mit 5 Metern Länge eher eine Alternative für das Model X ist.

Preislich wird Xiaomi aber das Tesla Model Y angreifen, das scheint sicher. Und ich muss sagen, dass ich normalerweise die SUV-Version einer Limousine immer als deutlich hässlicher empfinde, hier gefällt mir aber der SUV fast eine Ecke besser.

Xiaomi Yu7 Heck

  1. Neuhier 💎
    sagt am

    Fands git, dass die Chinesen mittlerweile oft ihr eigenes Design gefunden hatten. Xiaomi anscheinend nicht…. Erst Taycan und jetzt Ferrari Purosangue.

    Antworten
  2. Dom 🏅
    sagt am

    Mal sehen, wie viel beide in D so kosten werden. Wenn Xiaomi trotz Zöllen bei einem Preis liegt, der nahe am Model Y ist, wird der einschlagen.

    Antworten
    1. Spiritogre 🔅
      sagt am zu Dom ⇡

      Der wird nicht nach Europa kommen. Jedenfalls nicht in den nächsten Jahren.

      Antworten
      1. Oliver Schwuchow ♾️
        sagt am zu Spiritogre ⇡

        Er wird nach Europa kommen, die Frage ist nur wann. 2025 ist zu früh, aber 2026 nicht ausgeschlossen.

        Antworten
  3. Hazz 💎
    sagt am

    Von Xiaomi würde ich nicht einmal geschenkt ein Auto fahren. Wenn man sich mal ein paar Videos zum ersten Xiaomi E-Auto anschaut, kann man froh sein noch lebend aus dem Auto zu steigen. Smartphone können Sie herstellen, aber mit Fahrzeugen haben sie sich komplett übernommen.

    Antworten
    1. René H. 🔆
      sagt am zu Hazz ⇡

      Einen Fehler darf man nicht machen bei den Chinesen: nämlich zu denken, die wären so langsam wie die deutschen Autobauer und machen die Fehler erst in einem Facelift in vier Jahren oder im nächsten Modell raus. Xiaomi hat schnell gehandelt, die ärgsten Sicherheitsmängel sollen behoben sein. Die Nachfrage ist besser als die Produktionskapazität. Zumindest in China werden sie aufgrund des großen Bekanntheitsgrades sehr erfolgreich sein.

      Antworten
      1. Spiritogre 🔅
        sagt am zu René H. ⇡

        10.000 Autos im Monat zu produzieren und zu verkaufen ist viel? Nicht immer von den Superlativen mit denen die Chinesen um sich werfen so beeindrucken lassen, sondern mal nüchtern betrachten. VW verkauft 25.000 Autos am Tag, mal so als Vergleich…

        Antworten
        1. left 🪴
          sagt am zu Spiritogre ⇡

          Und seit wann produziert VW Autos?

          Was Xiaomi abliefert ist schon beachtenswert ;)

          Antworten
          1. Spiritogre 🔅
            sagt am zu left ⇡

            Achso, bloß weil einer neu ist braucht er keine Qualität liefern und muss nicht konkurrenzfähig sein? Sorry, so funktioniert der Markt nicht…

            Antworten
        2. René H. 🔆
          sagt am zu Spiritogre ⇡

          Für einen Hersteller, der erst seit wenigen Monaten Autos verkauft: Ja!

          Antworten
          1. Spiritogre 🔅
            sagt am zu René H. ⇡

            gleiche Antwort wie auf den Vorposter. Welpenschutz gibt es auf einem freien Markt nicht.

            Antworten
            1. Dom 🏅
              sagt am zu Spiritogre ⇡

              War doch bei Tesla nicht anders. Xiaomi hat das Geld das durchzustehen und an den notwendigen Stellschrauben zu drehen. Und das geht einfach sehr viel schneller als aktuell noch bei vielen anderen Herstellern.

              Antworten
  4. Spiritogre 🔅
    sagt am

    Die Chinesen sind jedenfalls schon mal Weltmeister im Angeben. Ob sie am Ende auch nur in die Nähe der Top 5 kommen und nicht eher bei den Top 50 rumdümpeln oder ihre Auto Ambitionen in fünf Jahren enttäuscht wieder fallen lassen, das müssen sie erst mal beweisen.

    Antworten
  5. René H. 🔆
    sagt am

    „Youth Ultra 7“ (YU7) statt „Speed Ultra 7“ (SU7). Nun ja. Hauptsache Ultra!
    Toll wird es, wenn man danach noch ein weiteres Ultra dranhängt für die Top-Variante: Xiaomi Speed Ultra 7 Ultra. Genial.
    Und es fällt auf, dass die 7 die neue Lieblingszahl chinesischer Autohersteller ist. Die muss immer dabei sein!

    Antworten
    1. Dom 🏅
      sagt am zu René H. ⇡

      Wenn das die einzige Kritik an dem Auto ist, hat es Xiaomi ja geschafft :)

      Antworten
  6. Felix 🔆
    sagt am

    Find beide sehr schick.

    Antworten

