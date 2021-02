Xiaomi Mi 11: Die Preise für Deutschland

Xiaomi hat heute das Mi 11 für Deutschland vorgestellt und uns die offiziellen Preise genannt. Es wird zwei Versionen geben, die im März starten und die man ab dem 25. Februar vorbestellen kann. Die kleine Version (8 GB + 128 GB) kostet 799,90 Euro und die große Version (8 GB + 256 GB) liegt bei 899,90 Euro.

Das Xiaomi Mi 11 wird bei uns in Midnight Grey und Horizon Blue angeboten. Es ist unklar, ob weitere Versionen folgen, aber ausgeschlossen ist es nicht. Ein Xiaomi Mi 11 Pro hat man heute übrigens noch nicht angekündigt, das kommt also später.

Xiaomi Mi 11: Die Eckdaten

Die meisten von euch habe sicher die Ankündigung im Dezember verfolgt und kennen die Spezifikationen. Eine Überraschung für Europa gibt es nicht, aber falls ihr es verpasst habt, dann gibt es hier die wichtigsten Eckdaten von Xiaomi:

6,81 Zoll OLED, QHD, 120 Hz (variabel), 1500 Nits (max.)

Qualcomm Snapdragon 888

8 GB RAM (LPDDR5)

128 GB / 256 GB (UFS 3.1) Speicher

4.600 mAh (Kabel: 55 W, kabellos: 50 W)

Triple-Kamera 108 MP (Hauptkamera) 13 MP (Ultraweit) 5 MP (Makro)

20 MP Frontkamera

Android 11 mit MIUI 12.5

Der Speicher kann nicht erweitert werden, es gibt Wi-Fi 6, die typische Helligkeit liegt bei 900 Nits, es gibt eine Dual-SIM, der Fingerabdrucksensor ist unter dem Display (und kann die Herzfrequenz messen) und das Netzteil ist in Europa im Lieferumfang enthalten (zählt das Argument mit der Umwelt hier etwa nicht?).

Xiaomi Mi 11: Mein Eindruck

Ich habe bereits einige Berichte zum Xiaomi Mi 11 gesehen und es gab ja auch den ein oder anderen Import. In der Hand hatte ich es aber noch nicht. Sieht so aus, als ob wir hier ein sehr solides Smartphone bekommen und vor allem das Display mit dem aktuellsten Panel von Samsung ist in dieser Preisklasse ein Highlight.

Xiaomi hat sich aber leider für eine Makro- statt Zoom-Kamera entschieden und da beim Xiaomi Mi 11 Pro direkt ein Periskop-Zoom im Raum steht und das vermutlich wieder 999,90 Euro kosten wird, würde ich das womöglich noch abwarten. Das Kamera-Setup ist solide, aber eine gute Zoom-Kamera fehlt beim Xiaomi Mi 11.

