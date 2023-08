Xiaomi optimiert Update-Politik für Android

Xiaomi zieht bei der Update-Politik für Android endlich mit Samsung gleich, aber es gibt noch eine offene Frage, die wir sicher bald beantwortet bekommen. Fangen wir aber bei der Ankündigung an. In China garantiert Xiaomi, beginnend mit der neuen Redmi-Reihe bis zu vier große Android-Updates und fünf Jahre für OTA-Updates.

Es gibt also noch Android 14, Android 15, Android 16 und Android 17 und bei der Sicherheit dürfte es bis 2028 gehen. MIUI ist nicht an Android gebunden, vielleicht bekommt man hier auch noch ein Update nach Android 17. Und die offene Frage?

Xiaomi: Mehr Android-Updates für uns?

Wir wissen noch nicht, ob das auch global gilt. Die neue Redmi-Reihe kommt wohl im September als Xiaomi 13T (Pro) nach Europa und dann werden wir erfahren, ob Xiaomi auch bei uns mitzieht. Alles andere würde mich aber ehrlich gesagt stark wundern, denn sonst würde dieser Kritikpunkt später in jedem Review auftauchen.

Schön zu hören, dass Xiaomi jetzt auf einem Level mit Samsung und weitestgehend Google (die bieten ein Jahr weniger, liefern die neuen Pixel-Smartphones aber mit der neuen Android-Version aus) ist. Das haben die Nutzer viele Jahre gefordert.

Xiaomi garantiert das bisher übrigens nur für die neue „Extreme Edition“ des Redmi K60, die vier großen Android-Updates wird es in Zukunft also nur für die richtigen Flaggschiffe geben. Das ist allerdings nicht ungewöhnlich in der Android-Branche.

