Xiaomi-Smartphones bald mit weniger Bloatware

Xiaomi möchte die Zahl der vorinstallierten Apps bei Android-Smartphones bald reduzieren, den Anfang wird schon die kommende Flaggschiff-Reihe machen. Es ist aber unklar, wie die Änderung genau aussieht (wie viele Apps vorinstalliert bleiben).

Xiaomi hält an Werbung fest

Doch Bloatware in Form von Apps, die sich einkaufen, ist nicht das einzige Problem bei Xiaomi, es gibt auch Werbung. Da machte die Tage ein Leak die Runde, der einen Button zeigte, mit dem man die Werbung mit einem Schlag deaktivieren kann.

Bei Android Authority hat man bei Xiaomi nachgefragt und ein Statement erhalten, aber es gab eine Absage. Xiaomi plant keinen Schalter, mit dem man Werbung auf Systemebene deaktivieren kann, das würden nicht genug Nutzer finden und nutzen.

Die Ironie ist aber, dass aktuelle Lösungen, mit denen man Werbung deaktiviert, sehr viel umständlicher sind. Die Wahrheit ist also vermutlich, dass so ein Schalter eine viel zu einfache Lösung wäre und Xiaomi nicht möchte, dass es viele nutzen.