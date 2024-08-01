Firmware und OS

Xiaomi-Smartphones bald mit weniger Bloatware

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Xiaomi 13 Android Apps

Xiaomi möchte die Zahl der vorinstallierten Apps bei Android-Smartphones bald reduzieren, den Anfang wird schon die kommende Flaggschiff-Reihe machen. Es ist aber unklar, wie die Änderung genau aussieht (wie viele Apps vorinstalliert bleiben).

Xiaomi hält an Werbung fest

Doch Bloatware in Form von Apps, die sich einkaufen, ist nicht das einzige Problem bei Xiaomi, es gibt auch Werbung. Da machte die Tage ein Leak die Runde, der einen Button zeigte, mit dem man die Werbung mit einem Schlag deaktivieren kann.

Bei Android Authority hat man bei Xiaomi nachgefragt und ein Statement erhalten, aber es gab eine Absage. Xiaomi plant keinen Schalter, mit dem man Werbung auf Systemebene deaktivieren kann, das würden nicht genug Nutzer finden und nutzen.

Die Ironie ist aber, dass aktuelle Lösungen, mit denen man Werbung deaktiviert, sehr viel umständlicher sind. Die Wahrheit ist also vermutlich, dass so ein Schalter eine viel zu einfache Lösung wäre und Xiaomi nicht möchte, dass es viele nutzen.

Google Pixel 9 Pro Kamera Header

Google Pixel 9 kommt wohl erstmals ohne aktuelle Android-Version

Es ist August und damit der Monat, in dem Google die neue Pixel-Reihe zeigen wird. Es gab schon erste Teaser…

1. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. max 🔱
    sagt am

    Für mich gar nicht mal ausschlaggebend. Ich finde das System soll endlich mal komplett überarbeitet werden und soll nicht mehr wie ein Kinderspielplatz aussehen.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Firmware und OS / ...
Weitere Neuigkeiten
Computer Online Internet Pc
CCC kritisiert geplantes Sicherheitspaket des Innenministers
in Dienste
Der erste „Xbox-Handheld“ hat einen Preis und ein Datum
in Gaming
Google Tv 2025
Google TV am Ende? Die Zukunft ist „ungewiss“
in News
Blackview MEGA 3 – 12-Zoll-Tablet zum Rabattpreis kaufen
in Tablets | Update
Apple Macbook Pro 2021 Header
Neues MacBook Pro: Apple plant großes Upgrade für 2026
in Computer und Co.
Audi: Es wird ein sehr spannender Sommer
in Mobilität
Peloton Detail Header
Peleton verfolgt schon wieder ein neues Ziel
in News
Sony Xperia 1 Vii 2025 Header
Sony: Xperia-Smartphones bleiben „ein äußerst wichtiges Geschäft für uns“
in Smartphones
Gta 6 2026 Header
Preis für GTA 6: Spiel soll „mehr Wert liefern, als es kostet“
in Gaming
Chromebook Plus Google Laptop Header
Ende von ChromeOS: Google geht nächsten Schritt
in Firmware und OS