Google Pixel 9 kommt wohl erstmals ohne aktuelle Android-Version

Es ist August und damit der Monat, in dem Google die neue Pixel-Reihe zeigen wird. Es gab schon erste Teaser und zahlreiche Leaks und am 13. August bekommen wir die finalen Details. Und da wird es eine kleine Überraschung dieses Jahr geben.

Google Pixel 9 kommt mit Android 14

Laut Android Headlines, die bei diesen Leaks in letzter Zeit sehr zuverlässig sind, wird das Google Pixel 9 (und weitere Ableger) noch mit Android 14 auf den Markt kommen. Android 15 ist zwar quasi fertig, aber noch nicht bereit für den Launch.

Es wäre das erste Mal, dass Google auf eine aktuelle Android-Version verzichtet, das gab es, wenn ich mich nicht täusche, selbst bei der Nexus-Reihe nicht. Und es wirft eine Frage auf, wenn es um die Update-Garantie für die Pixel-Zukunft geht.

Google verspricht 7 Jahre lang große Updates, aber zählt Android 15 bereits als erstes großes Android-Update und wie sieht es dann 2031 mit Android 22 aus? Was, wenn diese Version im September kommt, geht die Pixel 9-Reihe leer aus?