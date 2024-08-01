Firmware und OS

Google Pixel 9 kommt wohl erstmals ohne aktuelle Android-Version

Von
7 Kommentare
Google Pixel 9 Pro Kamera Header

Es ist August und damit der Monat, in dem Google die neue Pixel-Reihe zeigen wird. Es gab schon erste Teaser und zahlreiche Leaks und am 13. August bekommen wir die finalen Details. Und da wird es eine kleine Überraschung dieses Jahr geben.

Google Pixel 9 kommt mit Android 14

Laut Android Headlines, die bei diesen Leaks in letzter Zeit sehr zuverlässig sind, wird das Google Pixel 9 (und weitere Ableger) noch mit Android 14 auf den Markt kommen. Android 15 ist zwar quasi fertig, aber noch nicht bereit für den Launch.

Es wäre das erste Mal, dass Google auf eine aktuelle Android-Version verzichtet, das gab es, wenn ich mich nicht täusche, selbst bei der Nexus-Reihe nicht. Und es wirft eine Frage auf, wenn es um die Update-Garantie für die Pixel-Zukunft geht.

Google verspricht 7 Jahre lang große Updates, aber zählt Android 15 bereits als erstes großes Android-Update und wie sieht es dann 2031 mit Android 22 aus? Was, wenn diese Version im September kommt, geht die Pixel 9-Reihe leer aus?

Google Pixel Watch 2 Wear Os 4 Header

Google Pixel Watch 3 mit „Fokus auf Performance“

Google wird uns zwar optisch eine sehr ähnliche Google Pixel Watch 3 liefern, doch es tut sich in diesem Jahr…

30. Juli 2024 | Jetzt lesen →

  1. Rudi Mente 👋
    sagt am

    Stimmt nicht! Android 14 ist die aktuelle Version. 15 kommt erst im Herbst. Übrigens mega schlimm und eine fette Schlagzeile Wert, 6 Wochen auf die nächste Android -Version warten zu müssen. Sonst gibt es keine Probleme

    Antworten
  2. Kurt 🔅
    sagt am

    passt doch zum Gerät. gleiches Gerät wie letztes Jahr nur anders verpackt. sogar mit der gleichen Androidversion. Google hats drauf 👍

    Antworten
    1. Philipp 🔅
      sagt am zu Kurt ⇡

      Und teurer natürlich.

      Antworten
  3. MYAbln ☀️
    sagt am

    finde ich besser, denn jedes Jahr haben wir das gleiche Problem mit neuen Bugs. Vielleicht kriegen wir dann Android 15 ohne große Bugs. Über die kleinen Bugs kann man ja erstmal wegschauen.

    Antworten
  4. Tom 💎
    sagt am

    > Und da wird es eine kleine Überraschung dieses Jahr geben

    Naja, nicht wirklich. Wenn die Hardware vor der neuen Android-Version auf den Markt kommt, ist das nicht überraschend, sondern alternativlos. Sie können das Gerät nicht mit einer Beta-Version verkaufen.

    Antworten
    1. Philipp 🔅
      sagt am zu Tom ⇡

      Oder man verkauft Hardware erst wenn die Software dafür fertig ist.
      🤯

      Antworten
  5. Sven Jacob ☀️
    sagt am

    Nicht gut… Aber vielleicht kommt nach der Vorstellung demnächst eine Pause und die konkrete Auslieferung startet erst sechs oder acht Wochen später, damit A15 da bereits drauf ist…

    Antworten

