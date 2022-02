Xiaomi Sound Bar 3.1ch ab sofort zum „Early-Bird-Preis“ verfügbar

Xiaomi wollte sein Angebot in Deutschland durch die Xiaomi Sound Bar 3.1ch ergänzen. Doch die verzögerte sich zunächst. Jetzt ist das Modell aber endlich verfügbar.

Die Xiaomi Sound Bar 3.1ch sollte eigentlich bereits ab dem 24. Januar 2022 in Deutschland zu haben sein. Per Pressemeldung hatte das Unternehmen den Marktstart groß verkündet und sogar einen „Early-Bird-Preis“ von 219 € (statt 279 €) ausgerufen. Da ging zunächst etwas schief. Doch nun ist es so weit. Das Modell kann ab sofort etwa zwei Wochen lang zum reduzierten Startpreis von 219 € erworben werden.

Die Xiaomi Sound Bar 3.1ch verfügt über drei Kanäle mit vollwertigen Lautsprechern und Hochtönern sowie einen kabellosen Subwoofer. Die Unterstützung von DTS Virtual:X und Dolby Audio ist an Bord. Diese Kombination erreicht eine maximale Ausgangsleistung von 430 W und verfügt außerdem über eine Dynamik-Kompression (Night Mode), die die Intensität von lauten Soundeffekten reduzieren soll. Das Modell kommt in mattschwarzem Design und mit nur 6 cm Höhe daher.

Die Audioanlage unterstützt zudem verschiedene Audio-Modi (Standard, Kino, Musik, Game, Nachrichten, Nacht und AI Sound), wobei im AI Sound-Modus automatisch in den entsprechenden optimalen Wiedergabemodus je nach abgespielten Medieninhalten umgeschaltet wird.

Die Xiaomi Sound Bar 3.1ch kann sowohl über kabelgebundene als auch kabellose Quellen angesteuert werden. Musik kann auch direkt von einer Smartphone-App über eine Bluetooth-Verbindung gestreamt werden. Eine Verbindung kann dabei per NFC initiiert werden.

