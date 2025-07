Xiaomi spricht bald über die Zukunft der Elektroautos

Xiaomi ist sehr zufrieden mit dem SU7, dem ersten Elektroauto der Marke und wir wissen, dass man nach der Limousine bald mit einem SUV nachlegen möchte. Da machte die Tage ein Fake-Plakat die Runde, was Lei Jun jetzt offiziell dementierte.

Dort sieht man nicht den SU8 und es ist auch unklar, ob das zweite Elektroauto von Xiaomi überhaupt so heißen wird. Doch es wäre möglich, dass wir diese Woche die ersten Details bekommen, denn am 19. Juli 2024 spricht der Chef über die Zukunft.

Xiaomi spricht über Zukunft der Autos

Lei Jun hat zum jährlichen Event von Xiaomi geladen und es gibt wieder ein großes Produktfeuerwerk, das Xiaomi Mix Fold 4 hat man sogar schon gezeigt. Über Weibo hat der Chef von Xiaomi aber auch verraten, dass es dort um Autos gehen wird.

Das Motto des Events lautet „Mut“ und Lei Jun wird über die Besonderheiten, die Höhen und die Tiefen des Autobaus sprechen. Xiaomi ist in nur drei Jahren in die Kategorie eingestiegen, was für einen Neuling der Branche äußerst schnell ist.

Es ist zwar nicht sicher, dass uns Xiaomi den SUV vor Ort zeigen wird, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir auf dem Event einen Teaser bekommen. Es ist das größte und wichtigste Event des Jahres für Xiaomi und da wird man sicher ein paar Details liefern. Ich bin ja mal gespannt, wann ein globaler Marktstart ansteht.

-->