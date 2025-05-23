Hardware

Xiaomi stellt Redmi A5 als neues Einsteigermodell vor

Autor-Bild
Von
|
Redmi A5 Kv

Xiaomi hat mit dem Redmi A5 ein neues Modell der Redmi A-Serie vorgestellt. Es richtet sich an eine breite Nutzergruppe, die ein einfaches und funktionales Smartphone mit modernem Design sucht.

Das Gerät verfügt über ein flaches Gehäuse und ein neu gestaltetes Kameramodul. Es ist in vier Farbvarianten erhältlich. Die Verarbeitung legt den Fokus auf eine „angenehme Haptik und Alltagstauglichkeit“.

Es ist mit einem 6,88 Zoll großen Display ausgestattet, das eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz bietet. Laut Hersteller soll das Display auch bei feuchten Händen reaktionsschnell bleiben. Zudem sind Technologien zur Reduktion von Augenbelastung wie der TÜV-Rheinland-zertifizierte Augenkomfortmodus und die DC-Dimmung enthalten.

Technik und Kamera im Vergleich zur Einsteigerklasse

Die Hauptkamera besteht aus einem Dual-Kamerasystem mit 32 Megapixeln, das durch KI-Funktionen unterstützt wird. Xiaomi hebt insbesondere die verbesserte Leistung bei Nachtaufnahmen hervor. Die Frontkamera mit 8 Megapixeln bietet gängige Selfie-Funktionen. Die Kameraausstattung fällt im Vergleich zu typischen Geräten dieser Preisklasse etwas umfangreicher aus, bleibt aber im Einsteigersegment verortet.

C3z Green Bottom R2

Der verbaute UNISOC T7250 Octa-Core-Prozessor wird mit bis zu 8 GB erweiterbarem Arbeitsspeicher kombiniert. Ein 5.200-mAh-Akku soll laut Herstellerangaben eine lange Laufzeit bieten. Weitere Merkmale sind ein seitlicher Fingerabdrucksensor, Gesichtserkennung und ein 3,5-mm-Kopfhöreranschluss. Das Redmi A5 wird in zwei Varianten angeboten: 3 GB + 64 GB für 119,90 Euro und 4 GB + 128 GB für 139,90 Euro (jeweils UVP).

Redmi A5 bei Xiaomi →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Hardware / News / Smartphones / ...
Weitere Neuigkeiten
Mein Tipp der Woche: Anker MagGo Powerbank (mit Apple Watch)
in Kommentar
Bezahlen Bank Computer
Fast die Hälfte aller Hotels in Deutschland von Buchungsbetrug betroffen
in Handel
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix Neuheiten im September 2025 – diese Serien und Filme erwarten euch
in News
Enbw
EnBW errichtet weiteren Schnellladepark in Hessen
in Mobilität
Xxxlutz Launcht Ki Influencerin Lucy
Deutsche Händler investieren 7 % des Werbebudgets in Influencer
in Handel
Honor Magic V3 Halb Aufgeklappt
HONOR steigert Marktanteil bei Foldables in Europa deutlich
in Tablets
Apple Siri Header
Apple prüft auch Google Gemini als Grundlage für neues Siri
in Dienste
Db Gibt Startschuss Für Wasserstoffbusse 
Fahrgäste wünschen sich einfacheren Zugang zu ÖPNV-Tickets
in Fintech
Google
Google Taschenrechner 9.0 erhält Material 3 Expressive Redesign
in News
O2 O2 Telefonica Germany
O2 überrascht Bestandskunden mit neuem Unlimited on Demand Pack
in Tarife