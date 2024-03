Mercedes hat die ambitionierten Ziele für das Verbrenner-Aus in gewissen Teilen der Welt doch gekippt und geht die Sache, auch hier in Europa, wieder entspannter an. Doch wie sieht es bei Audi aus, die derzeit auch mit Problemen kämpfen?

Da hat der Chef bestätigt, dass „Die Zukunft des Autos ganz klar elektrisch ist!“, so Gernot Döllner im Gespräch mit der FAZ. Audi hält an seinem Ziel fest, gegen 2026 kommen die letzten Verbrenner und gegen 2033 läuft deren Produktion aus.

Damit ist Audi ambitionierter, als man sein müsste, denn in Europa steht das Aus erst ab 2035 an. Und vielleicht lebt der Verbrenner weiter, wenn die EU-Wahlen im Frühjahr schlecht laufen. Es geht aber nicht um Europa, es geht um die Welt.

Audi plant elektrisches Einsteigermodell

Audi agiert als Unternehmen nicht nur in Deutschland, unser Markt ist winzig, im Vergleich zu Ländern wie China. Außerdem verkleinert Audi das Portfolio mit dem Wandel, denn viele Verbrenner werden komplett gestrichen, beim A1 und Q2 steht das bereits fest. Es kommt aber ein neues Einsteigermodell unter dem Audi Q4.

Das sei „ein wunderbares Fahrzeugkonzept“, so Gernot Döllner. Mehr wollte er aber noch nicht verraten. Ich bin wirklich auf die Details zu diesem Elektroauto gespannt.

Doch davor stehen andere Modelle an, wie der Audi Q6 e-tron kommende Woche und die ersten Elektro-Limousinen. Es war jetzt eine ganze Weile etwas ruhiger bei Audi, da sich die Produktoffensive um ca. zwei Jahre verzögerte. Schauen wir mal, ob das der VW-Marke schadet und wie die ganz neuen Elektroautos ankommen.

