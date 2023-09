Volkswagen will neue Autos schneller entwickeln

In der Automobilbranche herrschte in den letzten Jahren keine große Eile, wenn es um neue Autos ging. Doch die Elektromobilität und neue Mitbewerber wie Tesla und chinesische Autohersteller haben diesen Markt für alte Marken komplett verändert.

Volkswagen: Wenig Zeit für den VW ID.2

Volkswagen muss darauf reagieren, so Kai Grünitz im Rahmen der IAA in München. Die Konkurrenz bei Tesla und China ist schneller und man kann sich das nicht mehr erlauben. Ziel sei demnach eine Entwicklungszeit von 36 Monaten bei Volkswagen.

Der kommende VW ID.2 ist eines von drei Pilotprojekten, denn Volkswagen hat das alte Konzept von 2021 komplett verworfen. Das Konzept, welches wir kennen und im März gezeigt wurde, hat Volkswagen tatsächlich im Dezember 2022 begonnen.

Das Ziel sei nun, dass die Serienversion schon Ende 2025 beim Kunden steht und das bedeutet auch, dass man Abstriche machen und Risiken eingehen muss. Es wird zum Beispiel mehr am PC simuliert und gewisse Testzyklen gekürzt. Bisher wurde so ein Auto auch mal 2-3 Winter getestet, jetzt ist es eben nur ein Winter.

Volkswagen: Diese Risiken sind nötig

Doch diese Risiken sind nötig, wenn man mit der Konkurrenz mithalten möchte, die ihre Autos vor Marktstart nicht mehr so perfektionieren und später optimieren. Da ist Tesla auch ein Paradebeispiel. Die ersten Einheiten des Tesla Model 3, die noch in den USA gebaut wurden, waren eine Katastrophe im Vergleich zu heute (China).

Dieser Ansatz seit aber nicht so schlimm und es benötigt diesen auch bei uns in Deutschland, so Kai Grünitz laut Autocar. Einer der härtesten Konkurrenten sei aber nicht Tesla, vor allem BYD ist schneller und liefert dennoch die passende Qualität.

Der VW ID.3 befand sich übrigens 54 Monate in der Entwicklung, das Ziel für den VW ID.2 ist also deutlich sportlicher. Und der VW ID.3 kam mit vielen Fehlern auf den Markt. VW muss also nicht nur schneller, sondern auch noch besser werden.

