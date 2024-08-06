Telekom

Xplora X6 Play eSIM-Smartwatch startet bei congstar

Congstar bietet mit der Xplora X6 Play eSIM ab sofort eine Smartwatch für Kinder an. Die Uhr verfügt über eine GPS-Funktion, mit der Eltern den Aufenthaltsort ihres Kindes in Echtzeit sehen und Sicherheitszonen einrichten können.

Außerdem verfügt die Uhr über einen Schulmodus, der ungestörtes Lernen ohne Internetzugang oder Spiele ermöglichen soll. Die Smartwatch ist ab sofort bei congstar erhältlich und wurde in der Vergangenheit bereits von der Fachzeitschrift connect mit „sehr gut“ bewertet.

Kindgerechte Alternative zum Smartphone

Die Xplora X6 Play eSIM ist laut congstar „eine kindgerechte Alternative zum eigenen Smartphone“ und bietet über die dazugehörige App bis zu 50 Kontakte. Die Bedienung erfolgt über selbsterklärende Symbole auf einem Touchscreen. Die Uhr verfügt obendrein über einen SOS-Knopf, der im Notfall für die Dauer von fünf Sekunden gedrückt werden kann und dann einen Notruf an zwei hinterlegte Rufnummern absetzt.

Die Smartwatch verfügt überdies über eine variable Farbauswahl und gängige Technik für diese Produktkategorie, darunter einen 1,2-GHz-Prozessor, ein 1,52-Zoll-Display und eine 5-Megapixel-Kamera. Um die Smartwatch nutzen zu können, muss der Basic-Tarif gebucht werden. Per Einmalzahlung würde die Uhr zum Tarif 181 Euro kosten.

