YouTube Premium Lite kommt offiziell nach Deutschland

YouTube führt sein Premium-Lite-Angebot offiziell ein. „In den kommenden Wochen“ wird der neue Tarif auch in Deutschland, den USA, Thailand und Australien verfügbar sein. Das hatte sich bereits angedeutet. Viele Nutzer können YouTube Premium Lite seit geraumer Zeit bereits buchen, der Testlauf war also recht großzügig bemessen.

Mit Premium Lite können Nutzer die meisten YouTube-Videos ohne Werbung genießen (quasi alle außer Musikvideos), allerdings ohne zusätzliche Funktionen wie Hintergrundwiedergabe oder Offline-Modus. Der Preis beträgt 7,99 US-Dollar pro Monat, in Deutschland wird das Abo für 5,99 Euro erhältlich sein.

Die Einführung von Premium Lite richtet sich vor allem an diejenigen, die weniger Werbung auf YouTube sehen wollen, aber nicht alle Premium-Features benötigen. Mit dem Lite-Abo gibt es auch in YouTube Kids keine Werbung. Bisher nutzen rund 125 Millionen Menschen weltweit YouTube Premium oder YouTube Music.