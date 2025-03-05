Dienste

YouTube Premium Lite kommt offiziell nach Deutschland

YouTube führt sein Premium-Lite-Angebot offiziell ein. „In den kommenden Wochen“ wird der neue Tarif auch in Deutschland, den USA, Thailand und Australien verfügbar sein. Das hatte sich bereits angedeutet. Viele Nutzer können YouTube Premium Lite seit geraumer Zeit bereits buchen, der Testlauf war also recht großzügig bemessen.

Mit Premium Lite können Nutzer die meisten YouTube-Videos ohne Werbung genießen (quasi alle außer Musikvideos), allerdings ohne zusätzliche Funktionen wie Hintergrundwiedergabe oder Offline-Modus. Der Preis beträgt 7,99 US-Dollar pro Monat, in Deutschland wird das Abo für 5,99 Euro erhältlich sein.

Die Einführung von Premium Lite richtet sich vor allem an diejenigen, die weniger Werbung auf YouTube sehen wollen, aber nicht alle Premium-Features benötigen. Mit dem Lite-Abo gibt es auch in YouTube Kids keine Werbung. Bisher nutzen rund 125 Millionen Menschen weltweit YouTube Premium oder YouTube Music.


  1. Leif 🏅
    sagt am

    Eine Frage an jene die es nutzen. Was heißt die „meisten“ Videos ohne Werbung? Erkennt man da ein Muster welche weiterhin Werbung haben? Oder ist es gefühlt komplett zufällig?

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Leif ⇡

      Im Grunde sind alle Videos außer Musikvideos werbefrei.

      Antworten
  2. Matze50 🌀
    sagt am

    Das habe ich doch schon lange 🤔

    Antworten
    1. Daniil 👋
      sagt am zu Matze50 ⇡

      Ja, hatte ich im Januar auch schon abgeschlossen gehabt.

      Antworten
      1. Max 🔱
        sagt am zu Daniil ⇡

        Jetzt wurde es OFFIZIELL eingeführt

        Antworten
  3. Kurt 🔅
    sagt am

    und als nächstes kommt dann “ Youtube Premium Lite Pro“…

    Antworten
  4. Hazz 💎
    sagt am

    Völlig überflüssig wenn kein background playback bzw. PiP dabei ist. Das ist für mich das wichtigste Feature. In den USA hatte ich das sogar als Standard.

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Hazz ⇡

      Für die mobile Nutzung stimmt das sicherlich, ich finde gerade am TV ist das allerdings ein gutes Angebot. Inzwischen ist klar, dass immer mehr Menschen YouTube am TV nutzen.

      Antworten

