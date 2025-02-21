YouTube führt günstiges Premium-Abo ein – mal wieder

YouTube plant eine preisgünstigere Version seines kostenpflichtigen Premium-Dienstes, mit dem Nutzer Videos weitgehend werbefrei genießen können.

Das „neue“ Abonnement mit dem Namen „Premium Lite“ soll demnächst in mehreren Ländern eingeführt werden, darunter die USA, Australien, Deutschland und Thailand. Im Gegensatz zum bisherigen YouTube Premium, das monatlich 12,99 Euro kostet, richtet sich das neue Modell an Nutzer, die vor allem allgemeine Videos und Podcasts sehen wollen – Musikvideos werden damit weiterhin werbefinanziert.

Mit dem Lite-Abo gibt es auch in YouTube Kids keine Werbung. Der Offlinemodus und eine Hintergrundwiedergabe lassen sich damit allerdings nicht nutzen. Dafür kostet Premium Lite nur 5,99 Euro pro Monat.

YouTube greift Spotify an: Neues Abo soll Nutzer locken

Mit diesem Schritt reagiert YouTube auf die wachsende Konkurrenz im Streaming- und Podcast-Bereich. Vor allem Plattformen wie Spotify bauen ihr Videoangebot aus und testen neue Werbemodelle.

Das günstigere YouTube-Abo könnte Nutzer davon abhalten, zu anderen Diensten zu wechseln, die ebenfalls werbefreie Inhalte anbieten. Unklar ist, wie sich das neue Modell auf die Einnahmen der YouTuber auswirken wird, die bislang stark von Werbeeinnahmen abhängig sind.

Neu ist „YouTube Premium Lite“ nicht. Google beziehungsweise YouTube hat immer wieder ausgewählten Nutzern die Buchung ermöglicht, den Start aber nie offiziell verkündet. Auch jetzt gibt es bisher keine Stellungnahme von Google zum offiziellen Start, allerdings verlässliche Medienberichte dazu.

Ich persönlich bin ein großer Fan von YouTube Premium. Einen vollwertigen Musikdienst und alle anderen Features auf allen Plattformen für unter elf Euro im Monat halte ich für ein gutes Angebot. Wer aber zum Beispiel Spotify als Musikdienst nutzt, für den ist das Angebot direkt weniger attraktiv.