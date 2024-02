Zeekr 001: Neuauflage des Elektroautos kommt später nach Deutschland

Bei Geely hat man bereits die erste Neuauflage des Zeekr 001 für 2024 geplant und wird diese morgen zeigen. Da Zeekr bald in Deutschland startet, stellen sich einige sicher die Frage, ob der neue Zeekr 001 dann auch direkt zu uns kommt. Nein.

Die neue Version ist zunächst nur für China gedacht und kommt erst später nach Europa und somit eben Deutschland. Als Grund nannte uns Zeekr in einer Mail die „Entwicklungszeit“, in Europa gibt es „strengere Standards“ für neue Elektroautos.

Einen Zeitraum haben wir nicht, aber ich vermute, dass Zeekr diesen auch nicht kennt. Damit möchte man aber zeigen, dass Kunden nicht warten müssen und den Zeekr 001 ruhig bestellen dürfen. Ich bin mal auf die neue Version des Zeekr 001 gespannt, falls das ein großes Upgrade wird, könnte das aber schwierig werden.

Derzeit gibt es keine Pläne für die Markteinführung einer Neuauflage des Zeekr 001 in Europa. Die neuen Funktionen und Technologien werden sicherlich auch nach Europa kommen, allerdings zu einem späteren Zeitpunkt im Vergleich zu China. Es wird Entwicklungszeit erforderlich sein, um neue Produkte und Technologien an die strengeren europäischen Standards bzgl. Zertifizierung und Typgenehmigung anzupassen. Diese Arbeit wird vom europäischen Forschungs- und Entwicklungszentrum von ZEEKR in Göteborg, Schweden, durchgeführt.