Zeekr 007 als neues Elektroauto angekündigt

Zeekr startet gerade mit den ersten beiden Elektroautos in Europa durch, doch die Geely-Marke hat große Pläne und baut das Portfolio weiter aus. Der Zeekr 007 wird das Lineup ergänzen und diese Woche hat die Marke erste Bilder veröffentlicht.

Es handelt sich hier also um eine Elektro-Limousine und der Vorverkauf wird bereits am 17. November in China starten. An diesem Tag startet die Guangzhou Auto Show (Automesse in China) und vermutlich wird das Elektroauto dort final präsentiert.

Der Zeekr 007 wäre das vierte Elektroauto der Geely-Marke und im Gegensatz zum Zeekr 001 liegt der Fokus hier wohl etwas mehr auf dem Massenmarkt. Vermutlich wird das ein Pendant zum Tesla Model 3, wenn auch in einer etwas höheren Preisliga.

Schön zu sehen, dass eine neue Marke für Elektroautos nicht einen SUV nach dem anderen zeigt, denn bisher gibt es bei Zeekr einen Kompaktwagen, einen Shooting Brake, einen Minivan und jetzt eine Limousine. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Zeekr 007 nach Deutschland kommt, wir reichen die Details also bald nach.

