Zwei Highlights der Gamescom 2024: Neues Mafia und Borderlands 4

Die Keynote der Gamescom 2024 war nicht die beste Keynote, denn die Messe steht nicht mehr im Fokus der Entwicklerstudios. Aber es gab durchaus ein paar interessante Ankündigungen, meine beiden Highlights kommen 2025 von 2K.

Das eine wäre die Ankündigung von Borderlands 4, was 2025 erscheint. Leider gab es hier nur einen kurzen Teaser und ich vermute, dass wir das erste Gameplay auch erst nächstes Jahr (oder im Rahmen der Game Awards 2024?) sehen werden.

Doch das für mich größere Highlight ist „Mafia: The Old Country“, denn ich bin ein Fan dieser Reihe. Da möchte man im Dezember mehr zeigen, ich gehe also davon aus, dass wir einen richtigen Trailer zum Spiel bei den Game Awards 2024 sehen.

Im neuen Teil können wir „die Ursprünge des organisierten Verbrechens in einer düsteren Mafia-Geschichte“ erleben und die Entwickler kehren „zu den Wurzeln dessen zurück, was die Fans an dem Franchise lieben“. Ich freue mich darauf.