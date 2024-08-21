Microsoft und das langsame Ende der Xbox

So langsam glaube ich wirklich, dass 2024 der Wendepunkt für die Xbox als reine Hardware sein wird und die Konsole als Alternative zur PlayStation, so wie wir sie kennen, Geschichte ist. Und Microsoft selbst tut alles, um seine Fans zu verärgern.

Die Gamescom 2024 war diese Woche ein weiteres Beispiel von vielen der letzten Monate, denn Microsoft zeigte viele Dinge im Rahmen der deutschen Spielemesse, traf aber auch sehr seltsame Entscheidungen. Wie zum Beispiel bei Towerborne.

Das neue Spiel sieht echt gut aus, aber die Xbox selbst rückt in den Hintergrund, da man es erst im Steam Early Access ab dem 10. September testen wird. Und was ist mit der Xbox Game Preview? Kommt erst 2025. Der PC ist wichtiger als die Xbox.

Xbox-Blockbuster wandert auf die PS5

Doch das kann man noch irgendwie rechtfertigen, was ich gar nicht verstehe, ist die Entscheidung bei Indiana Jones and the Great Circle. Da gab es ein Datum (kommt am 9. Dezember) und damit hätte man es als Exklusivspiel für 2024 feiern können.

Doch auf dem eigenen Xbox-Kanal wirbt Microsoft direkt damit, dass das Spiel im Frühjahr 2025 auf der PlayStation 5 landen wird. Man kann es sogar schon heute im Sony PlayStation Store finden und auf seine Wunschliste für nächstes Jahr setzen.

Der ganz große Blockbuster für 2024 bekommt nicht eine Minute, um als Xbox-Spiel zu glänzen, man wirbt direkt mit dem PlayStation-Release. Warum wartet man nicht bis 2025 damit? Wieso ist das nicht eine Ankündigung für den Januar 2025?

Welchen Vorteil hat es, wenn man den Xbox-Fans das Datum nennt und ihnen direkt zeigt, dass die PS5 fast genauso wichtig ist? Wieso sollte man sich jetzt eine Xbox kaufen? Da warte ich doch lieber auf die PS5 Pro und spiele das Spiel dort.

Das langsame Ende der Xbox naht

Die Nachfrage nach der Xbox geht seit über einem Jahr zurück, mit einer kleinen Ausnahme im letzten Weihnachtsgeschäft, als Microsoft nach dem Black Friday eine sehr gute Aktion für die Xbox Series X einfach deutlich länger laufen ließ.

Solche Entscheidungen sorgen dafür, dass sich im zweiten Halbjahr 2024 noch weniger Menschen für eine Xbox entscheiden werden und da hilft es auch nicht, dass andere Blockbuster der PS5 nicht den Weg auf die Xbox finden werden.

Microsoft mag eine neue Xbox für 2026 geplant haben, aber wenn man an dieser Strategie festhält, dann wird die sinkende Nachfrage nach der Xbox noch weiter sinken und ich weiß nicht, wie lange sich das Satya Nadella noch anschauen wird.

Ich glaube durchaus, dass Phil Spencer gerne neue Hardware entwickelt, aber der Chef von Microsoft ist dafür bekannt, dass er einen unangenehmen Schlussstrich ziehen kann und falls sich die Xbox ab 2025 nicht erholt, könnte das hier passieren.

Keine mag exklusive Konsolenspiele, das ist richtig, ich würde Super Mario auch gerne auf einer PlayStation 5 spielen, aber diese Spiele sorgen für den Verkauf von Konsolen und das bringt Umsatz und damit werden die neuen Konsolen entwickelt.

Mittlerweile glaube ich, dass ein Xbox-Handheld, auf dem eine angepasste Version von Windows läuft, vielleicht wirklich die beste Lösung wäre. Microsoft könnte sich dann auf seine Aufgabe als Publisher von Spielen und den Game Pass fokussieren.

Es wäre zwar schade, denn die Xbox war und ist wichtig, damit sich Sony nicht zu sehr mit der PlayStation zurücklehnen kann, aber ohne Exklusivspiele hat sie nicht den Hauch einer Chance. Und genau dieses Signal sendet Microsoft gerade aus.