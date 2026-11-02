Tarife

SIMon mobile überrascht mit 999 GB: Das steckt hinter dem Angebot

Katharina Berger-Voss
Von
SIMon mobile

Der Mobilfunkanbieter SIMon mobile startet zur Black Week eine Tarifaktion mit bis zu 999 GB Datenvolumen für zwölf Monate.

Neukunden erhalten bei den beiden größeren Tarifen vorübergehend deutlich mehr Datenvolumen. Mit dem Gutscheincode FUXX10 kommen in den ersten sechs Monaten weitere 10 GB monatlich hinzu. Besonders interessant ist die Allnet-Flat mit bis zu 109 GB für 9,99 Euro im Vodafone-Netz.

Die Angebote sind monatlich kündbar und kommen ohne Anschlusspreis aus. Die genannten Einstiegspreise gelten allerdings nur bei Rufnummernmitnahme. Ohne mitgebrachte Rufnummer werden jeweils 3 Euro mehr pro Monat fällig.

SIMon mobile: Drei Tarife zur Black Week im Überblick

Die aktuellen Konditionen im Detail:

Alle drei Tarife nutzen das Vodafone-Netz inklusive 5G und bieten eine Telefon- und SMS-Flatrate. Bei den beiden größeren Varianten sind bis zu 150 Mbit/s im Download möglich. Der Upload liegt bei maximal 25 Mbit/s. VoLTE, WLAN-Telefonie und eine optionale eSIM werden ebenfalls unterstützt.

Die Aktion läuft bis zum 15. Dezember 2026. Der Gutscheincode FUXX10 muss für das zusätzliche Datenvolumen berücksichtigt werden. Die monatlichen Grundpreise bleiben auch nach Ablauf der Datenaktionen unverändert.

Wer ohnehin einen flexiblen Mobilfunktarif sucht, bekommt hier vor allem im ersten Jahr viel Datenvolumen fürs Geld. Besonders der Tarif mit 99 beziehungsweise 109 GB dürfte für viele Nutzer interessant sein. Wichtig ist nur, den späteren Rückfall auf das reguläre Datenvolumen im Blick zu behalten.

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.


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