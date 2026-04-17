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simplebanking mit Update: Verbesserte Darstellung und Planung im Banking-Alltag

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Die Banking-App simplebanking für den Mac erweitert mit Version 1.3.8 ihre Funktionen für bessere Übersicht und Planung im Alltag.

Die in Deutschland entwickelte Mac-App simplebanking zeigt Kontostand und Umsätze direkt in der Menüleiste an. Laut Entwickler verzichtet sie bewusst auf klassische Banking-Oberflächen und setzt stattdessen auf reduzierte Darstellung und schnelle Zugänglichkeit.

Mit Version 1.3.8 liegt der Fokus auf verbesserter Navigation und Einordnung von Finanzdaten. Die überarbeitete Suche soll Buchungen zuverlässiger finden, ergänzt durch neue Filter wie Abos, Fixkosten oder Erinnerungen, die laut Anbieter eine strukturiertere Ansicht ermöglichen.

Neue Funktionen für Finanzplanung und Übersicht

Neu ist die Funktion Left to Pay, die erwartete Ausgaben bis zum nächsten Gehalt prognostiziert. Ergänzend zeigt der sogenannte Freeze-Mode laut Unternehmensangaben, wie sich pausierbare Kosten auf die finanzielle Situation auswirken könnten.

Weitere Neuerungen im Überblick

  • Financial-Health-Score zur Einschätzung der aktuellen Lage
  • Integration von Erinnerungen in macOS
  • Überarbeitetes Umsatzfenster mit reduzierter Oberfläche

Zusätzlich wurde die Benutzeroberfläche der quelloffenen App angepasst. Elemente wie Titlebar und Footer wurden verkleinert, während Inhalte stärker in den Fokus rücken. Insgesamt soll die Darstellung laut Entwickler ruhiger und übersichtlicher wirken.

Ich finde das Update durchaus gelungen und vor allem optisch ansprechend. Ich persönlich habe allerdings keinen Einsatzzweck für die App, da ich am Mac die umfangreiche Finanzverwaltung von Outbank nutze.

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