simplytel positioniert sich mit Festpreis-Modell gegen klassische Prepaid-Tarife

Der Mobilfunkanbieter simplytel bietet mehrere 5G-Tarife ohne Vertragsbindung und Einmalkosten ab 6,99 Euro monatlich an.

Laut Provider richtet sich simplytel an Nutzer, die die Einfachheit von Prepaid mit den Vorteilen eines klassischen Mobilfunkvertrags kombinieren möchten. Ähnliches kennt man bereits vion fraenk oder SIMon.

Das simplytel-Modell sieht eine monatliche Abrechnung zu einem festen Preis vor, wobei kein Guthaben manuell aufgeladen werden muss. Die Aktivierung erfolgt wahlweise per eSIM oder herkömmlicher SIM-Karte, ohne dass ein Bereitstellungspreis anfällt.

Das Angebot umfasst vier Tarifstufen mit jeweils einer Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming ohne Aufpreis. Laut simplytel sind Geschwindigkeiten von bis zu 100 MBit/s im 5G-Netz der Schwesterngesellschaft 1&1 möglich, das auf Open-RAN-Technologie basiert. Eine kostenlose Rufnummernmitnahme ist ebenfalls vorgesehen.

simplytel im Vergleich: Tarife und enthaltene Leistungen

Die vier verfügbaren Tarife im Überblick:

10 GB Datenvolumen für 6,99 Euro mtl.

30 GB Datenvolumen für 8,99 Euro mtl.

60 GB Datenvolumen für 13,99 Euro mtl.

120 GB Datenvolumen für 18,99 Euro mtl.

Ist das inkludierte Highspeed-Datenvolumen aufgebraucht, wird die Surfgeschwindigkeit laut Anbieter auf 64 kBit/s gedrosselt. Eine automatische Nachbuchung kostenpflichtiger Datenpakete findet dabei nicht statt. Der Tarifwechsel ist jederzeit möglich.

Ich finde das Konzept interessant, weil es eine echte Lücke zwischen Prepaid und klassischen Verträgen adressiert. Ob simplytel damit etablierte Anbieter wie fraenk oder SIMon tatsächlich unter Druck setzt, wird sich im Wettbewerb zeigen.

Zu den simplytel-Tarifen →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.