Singles‘ Day bei Joybuy: Diese Angebote und Rabatte gibt es ab heute

Die Shopping-Plattform Joybuy von JD.com startet am 9. November eine dreitägige Singles‘-Day-Aktion mit Rabatten von bis zu 50 Prozent.

Bis einschließlich 11. November 2026 gibt es Angebote aus den Bereichen Technik, Gaming, Haushalt, Beauty und Lebensmittel. Zu den beworbenen Marken gehören Apple, Samsung, Nintendo, Sony, Dyson und Xiaomi. Zusätzlich zu den reduzierten Preisen bietet Joybuy Gutscheine und Bonuspunkte an.

Der Singles‘ Day ist längst nicht mehr nur in China ein großes Shopping-Ereignis. Auch in Europa nutzen Händler den 11. November zunehmend für Rabattaktionen. Joybuy verbindet die Aktion mit dem Ausbau seiner Präsenz im europäischen Onlinehandel.

Joybuy Singles‘ Day: Gutscheine, Rabatte und schnelle Lieferung

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

Bis zu 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Produkte.

5 Euro Gutschein ab 49 Euro und 30 Euro ab 199 Euro Bestellwert bei berechtigten Einkäufen.

Zusätzliche Joybuy Points im Gegenwert von 1 bis 5 Prozent bei ausgewählten Produkten.

JoyPlus-Mitglieder erhalten bei berechtigten Einkäufen weitere Bonuspunkte im Wert von 1 Prozent.

Kostenlose Lieferung ab 29 Euro bei berechtigten Bestellungen.

Die Gutscheine können laut Joybuy während der Aktion täglich beansprucht und eingelöst werden. Es gelten die jeweiligen Teilnahmebedingungen.

Unter den beworbenen Produkten befinden sich unter anderem das iPhone 17 Pro Max, die Nintendo Switch 2, die PlayStation 5 Slim sowie Saugroboter von Dreame und ECOVACS.

Interessant ist auch der sogenannte Double-11-Lieferservice. In ausgewählten Regionen sollen Bestellungen bis 11 Uhr noch am selben Tag eintreffen. Bei Bestellungen bis 23 Uhr ist eine Zustellung am Folgetag möglich. Zusätzliche Gebühren für diese Lieferoptionen fallen laut Anbieter nicht an.

Weitere Aktionen zum Black Friday sind bereits angekündigt. Außerdem verkauft Joybuy vom 9. bis 30. November spezielle Coupon-Pakete.

Bei den beworbenen Rabatten lohnt sich ein Preisvergleich. Gerade bei bekannten Technikprodukten sagt ein hoher prozentualer Nachlass allein noch wenig darüber aus, ob das Angebot tatsächlich günstig ist.

Zu Joybuy →

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