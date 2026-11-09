Gaming

Das neue Assassin’s Creed kommt später als viele denken

Oliver Schwuchow
Von
Assassins Creed Jade

Ubisoft meldete sich vor ein paar Tagen zu Wort und sprach ein bisschen über die Zukunft von Assassin’s Creed. Zu viele Details gab es nicht, aber ein paar Dinge hat man klargestellt. Es wird beispielsweise kein weiteres Remake der Reihe geben.

Und man bestätigte, dass man 2027 über das nächste Hauptspiel der Reihe, was den Codenamen „Hexe“ trägt, sprechen wird. Im Rahmen des 20. Jubiläums will man erste Details nennen, doch die Formulierung stimmte nicht nur mich skeptisch.

Für mich klang das so, als ob Hexe doch nicht 2027 erscheinen wird und laut Insider Gaming ist das auch der Fall. Die Entwicklung bereitet derzeit Probleme und das Spiel wurde wohl um ein Jahr verschoben und könnte erst 2028 erscheinen.

Assassin’s Creed in Rom in Entwicklung

Neben Hexe sei laut des YouTubers j0nathan übrigens auch ein neues Assassin’s Creed mit dem Codenamen Mars in Entwicklung, welches im alten Rom spielt und mit der kommenden TV-Serie verknüpft sein könnte. Diese ist seit diesem Jahr in Produktion, es ist aber unklar, wann sie Netflix (ist exklusiv) ausstrahlen wird.

Gaming · 9. November 2026

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