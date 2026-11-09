Gaming

Sony stellt neues Ratchet & Clank überraschend ein

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar
Ratchet Clank Rift Apart Bild Header

Sony kündigte vor etwa einem Jahr zwei neue Smartphone-Spiele mit zwei sehr bekannten und beliebten PlayStation-Marken an, die Teil der großen Live-Service-Strategie sein sollten. Das eine davon, Horizon Steel Frontiers, ist noch geplant, wobei ein anderes Horizon-Live-Service-Spiel kurz vor dem Aus stehen könnte.

Es würde mich nicht wundern, wenn man das auch noch einkassiert, was man jetzt bei Ratchet & Clank: Ranger Rumble getan hat. Das sollte ein Multiplayer-Arena-Shooter werden, der über viele Jahre viel Geld einbringt, dieser kam aber nicht gut an und wird daher eingestellt. Überraschend früh, ich dachte, das geht länger.

Man merkt aber, dass diese große und teure Live-Service-Strategie von Sony nicht funktioniert und, mit sehr wenigen Ausnahmen, gescheitert ist. Sony fährt sie daher zurück, denn die Entwicklung solcher Spiele ist nicht günstig. Und nicht nur das, sie müssen dauerhaft gepflegt werden, da benötigt man also auch immer Personal.

Dann lieber ein „echtes“ und normales Ratchet & Clank für die PlayStation, das steht weiterhin für 2029 und die mögliche PlayStation 6 im Raum. Mir tun zwar die ganzen Entwickler leid, aber als PlayStation-Studio-Singleplayer-Fan kann ich nicht abstreiten, dass es mich freut, dass diese Multiplayer-Strategie gescheitert ist.

Kommentar · 8. November 2026

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  1. Felix 🔆
    sagt am

    Dachte erst die Reihe wird komplett eingestellt. Na ein Glück ist das nicht so

    Antworten

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