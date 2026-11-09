Gaming

PlayStation Portal: Neue Version ist offiziell

Oliver Schwuchow
Von

Sony hat heute eine neue Version der PlayStation Portal angekündigt, die zwar technisch identisch mit der bisherigen Version ist, die aber zwei Änderungen auf den zweiten Blick mitbringt. Wobei eine davon nur das Marketing betrifft, so Sony.

Die PlayStation Portal heißt jetzt nur noch „PlayStation Portal Player“ und nicht mehr „PlayStation Portal Remote Player“. Damit will Sony zeigen, dass mehr als nur Remote Play möglich ist, denn man fügte Cloud-Gaming vor einem Jahr hinzu.

PlayStation Portal mit mehr Speicher

Laut Sony hat die neue Version der PlayStation Portal außerdem „zusätzlichen internen Speicher“, man sagt aber nicht, wofür dieser benötigt wird. Es ist eine neue Funktion geplant, diese wird man „bekannt geben, sobald sie feststeht“.

Bisher ist diese Version der PlayStation Portal nur für Japan angekündigt worden, aber Sony wird sie sicher auch bald global anbieten. Preislich tut sich nichts, aber die PlayStation Portal wurde ja auch erst teurer, da hat man das schon gewusst.

PlayStation Portal mit OLED-Display

Es steht übrigens weiterhin eine OLED-Version im Raum, die sich erst vor wenigen Tagen erneut andeutete. Bei einer Behörde wurden zwei neue Versionen entdeckt und jetzt wissen wir auch, warum, denn auch die normale wurde überarbeitet.

Sony könnte die „PlayStation Portal Pro“ mit OLED in den nächsten Tagen offiziell vorstellen und die „neue Funktion“, für die man mehr Speicher benötigt (was auch immer es sein wird) wird man dann sicher erst mit dem neuen Modell zeigen.

Ratchet Clank Rift Apart Bild Header
Gaming · 9. November 2026

Sony stellt neues Ratchet & Clank überraschend ein

Sony kündigte vor etwa einem Jahr zwei neue Smartphone-Spiele mit zwei sehr bekannten und beliebten PlayStation-Marken an, die Teil der… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
GTA 6: MediaMarkt zeigt den Inhalt der Box
09.11.26 · Gaming
Sony stellt neues Ratchet & Clank überraschend ein
09.11.26 · Gaming
Nintendo spricht über die Zukunft von Zelda
06.11.26 · Gaming
iPhone Duo: Apple wirbt mit „über 100.000 Apps“
09.11.26 · Smartphones
Nintendo: „Die Switch 2 wird nicht noch teurer“
06.11.26 · Gaming
Volkswagen: Dieses neue China-Elektroauto könnte für uns relevant sein
09.11.26 · Mobilität
Siri AI: Apple plant großen Schritt für 2027
09.11.26 · Dienste
GTA 6 kommt in zwei Wochen: Rockstar teilt viele neue Inhalte
05.11.26 · Gaming
Nvidia hat jetzt eine echte Spionageaffäre
09.11.26 · News
PlayStation 6: Sony äußert sich zur neuen Konsole
05.11.26 · Gaming
Du bist hier: PlayStation · Sony
mobiFlip / News / Gaming / PlayStation Portal: Neue Version ist offiziell