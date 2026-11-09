PlayStation Portal: Neue Version ist offiziell

Sony hat heute eine neue Version der PlayStation Portal angekündigt, die zwar technisch identisch mit der bisherigen Version ist, die aber zwei Änderungen auf den zweiten Blick mitbringt. Wobei eine davon nur das Marketing betrifft, so Sony.

Die PlayStation Portal heißt jetzt nur noch „PlayStation Portal Player“ und nicht mehr „PlayStation Portal Remote Player“. Damit will Sony zeigen, dass mehr als nur Remote Play möglich ist, denn man fügte Cloud-Gaming vor einem Jahr hinzu.

PlayStation Portal mit mehr Speicher

Laut Sony hat die neue Version der PlayStation Portal außerdem „zusätzlichen internen Speicher“, man sagt aber nicht, wofür dieser benötigt wird. Es ist eine neue Funktion geplant, diese wird man „bekannt geben, sobald sie feststeht“.

Bisher ist diese Version der PlayStation Portal nur für Japan angekündigt worden, aber Sony wird sie sicher auch bald global anbieten. Preislich tut sich nichts, aber die PlayStation Portal wurde ja auch erst teurer, da hat man das schon gewusst.

PlayStation Portal mit OLED-Display

Es steht übrigens weiterhin eine OLED-Version im Raum, die sich erst vor wenigen Tagen erneut andeutete. Bei einer Behörde wurden zwei neue Versionen entdeckt und jetzt wissen wir auch, warum, denn auch die normale wurde überarbeitet.

Sony könnte die „PlayStation Portal Pro“ mit OLED in den nächsten Tagen offiziell vorstellen und die „neue Funktion“, für die man mehr Speicher benötigt (was auch immer es sein wird) wird man dann sicher erst mit dem neuen Modell zeigen.

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