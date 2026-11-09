GTA 6: MediaMarkt zeigt den Inhalt der Box
Rockstar wird auch eine Karte für GTA 6 anbieten, sowohl digital als auch gedruckt, doch diese wird nicht in der Box enthalten sein. Man hat bereits verraten, dass man sie für einen Euro ab dem 19. November im eigenen Shop verkaufen wird.
Ich vermute daher, dass Rockstar vor dem Release von GTA 6 nicht über die Welt von Leonida sprechen wird und das Geheimnis hüten möchte. Denn der Inhalt der Box, die für Vorbesteller diese Woche ausgeliefert wird, ist bereits aufgetaucht.
Der deutsche Account von MediaMarkt und Saturn hat das Poster, welches in der Box ist, nämlich mal eben auf Instagram geteilt. Man hat den Beitrag mittlerweile gelöscht, vermutlich gab es eine Nachricht von Rockstar, aber das Internet vergisst nicht. Es gibt neben dem Code also einfach nur ein 0815-Poster und keine Karte.
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