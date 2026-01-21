Jabra präsentiert die neue Kopfhörer-Generation

Wer im Office arbeitet und mit Headsets zu tun hat, der wird sicher schon mit Jabra zu tun gehabt haben oder ein Headset der Marke, womöglich sogar ein Evolve, nutzen. In diesem Jahr startet die dritte Generation mit zwei ganz neuen Modellen.

Mit dem Jabra Evolve3 gibt es zwei Versionen zum Start, einmal das Evolve3 85 als Over-Ear-Version und das Evolve3 75 als On-Ear-Version. Der 85er kostet 569 Euro und der 75 liegt bei 399 Euro und beide gibt es ab dem 1. März 2026 in Schwarz.

Neu sind unter anderem ein besserer Sound und eine bessere Sprachqualität, es gibt jetzt „ClearVoice“, was mit Multi-Mikrofon-Algorithmen von Jabra für eine klarere Sprache sorgt. Außerdem ist adaptives ANC bei beiden Versionen verbaut.

Der Fokus lag bei der Entwicklung auf besserem Sound, klarerer Sprache, auf der KI-Zukunft und darin, die Position im Markt zu stärken. Ich trauere Jabra übrigens bis heute hinterher, denn 2024 trennte sich die Marke offiziell von der Elite-Reihe.

Jabra Evolve3: Die Funktionen im Überblick

Design ohne Mikrofonarm mit Jabra ClearVoice, unterstützt durch Deep-Neural-Network Technologie für professionelle Sprachklarheit

Adaptive Active Noise Cancellation, die sich in Echtzeit an die Umgebung anpasst

ANC und Sidetone arbeiten bei Calls gleichzeitig. Nutzer:innen sind so von Lärm abgeschirmt sind und hören zugleich ihre eigene Stimme, sodass sie nicht ungewollt immer lauter sprechen.

Spatial Sound für natürlichere und weniger ermüdende Gespräche

Schnellladefunktion ermöglicht über Kabel in nur zehn Minuten bis zu zehn Stunden Nutzungszeit. Kabelloses Laden wird ebenfalls unterstützt.

Sprachsteuerung für präzisen Zugriff auf GenAI Workflows und Tools

KI-Readiness und produktives Arbeiten ohne Bildschirm

Optimiert für präzise und ausgewogene Musikwiedergabe auf Basis des LC3 Audiocodecs

Zertifiziert für führende virtuelle Meeting Plattformen (mit UC-zertifizierten Varianten)

Sichere Bluetooth Low Energy Konnektivität inklusive vorgekoppeltem Adapter

Zentrale Geräteverwaltung durch Jabra Plus Management

Individuelle Anpassung und Steuerung über die Jabra Plus App für Mobile und Desktop (Desktop-Version ab späterem Zeitpunkt in 2026 verfügbar)

Austauschbare Akkus zur Verlängerung der Produktlebensdauer und Unterstützung des Batterierecyclings

Nachhaltig konzipiert mit recycelten und biobasierten Materialien, austauschbaren Komponenten wie Akkus und Ohrpolstern sowie TCO-Zertifizierung Generation 10

Jabra Evolve3: Highlights des Over-Ear (85)

Over-Ear-Design für maximale Immersion und Geräuschisolierung

Ideal für Berufstätige, die in lauteren Umgebungen volle Konzentration benötigen

Erweiterte Akkulaufzeit mit bis zu 25 Stunden Gesprächszeit oder 120 Stunden Musikwiedergabe bei deaktivierter ANC und Busylight sowie Schnellladefunktion für bis zu zehn Stunden Nutzung in zehn Minuten

Faltbares Design und kompakte Aufbewahrungstasche für hohe Mobilität

Jabra Evolve3: Highlights des On-Ear (75)