Mobilität

Skoda denkt laut über elektrischen Fabia nach

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Skoda denkt über einen elektrischen Fabia nach, so Klaus Zellmer gegenüber Medien wie Autocar. Entschieden sei es noch nicht, man wird noch eine Weile den Verbrenner priorisieren, aber in den 2030ern wird dieser eher keine Zukunft haben.

Es wird also der Punkt kommen, an dem man nach dem Epiq als kompakten SUV im vollelektrischen Bereich auch einen Hatchback bringt. Ähnlich wie es VW beim ID Polo und ID Cross macht. Mehr wollte der Chef von Skoda aber noch nicht sagen.

Doch wir wissen seit Anfang des Jahres, dass dieses Elektroauto derzeit für 2031 oder 2032 vorgesehen ist. Ein wirklich günstiges Elektroauto und Pendant zu VW ID Up, der 2027 kommt, schließt Skoda aber weiterhin aus. Es wird also bis tief in die 2030er bei einem elektrischen Fabia und Kamiq bleiben, der Citigo ist Geschichte.

Mobilität · 7. September 2026

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  1. Uman 👋
    sagt am

    Skoda hat auch zuvor gesagt es wird keinen elektrischen Kleinwagen geben, da keine Nachfrage und zu teuer.

    Antworten

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