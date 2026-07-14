Elektroauto-Förderung: Tesla führt vor Škoda

Das Umweltministerium veröffentlicht erstmals Zahlen zur E-Auto-Prämie, die deutliche Unterschiede zwischen den Herstellern zeigen.

Bis Ende Juni wurden nach Angaben des Umweltministeriums Fördermittel in Höhe von 53,9 Millionen Euro aus dem insgesamt drei Milliarden Euro umfassenden Programm bewilligt. Jetzt gibt es auch Details, wie sich diese Förderung verteilt.

Die nun bekannt gewordenen Daten gehen auf eine Anfrage des Bundestagsabgeordneten Julian Joswig (Grüne) zurück. Berücksichtigt sind ausschließlich bereits genehmigte Anträge, sodass sich die Rangfolge im weiteren Jahresverlauf noch verändern kann.

Tesla führt die Statistik derzeit mit 2.086 bewilligten Förderungen an. Dahinter folgen Škoda sowie weitere Hersteller mit vergleichsweise ähnlichen Werten. Auffällig ist, dass Leapmotor mit 613 bewilligten Anträgen aktuell vor Volkswagen liegt, das bislang auf 593 genehmigte Förderungen kommt.

Bisher bewilligte Anträge für die Elektroauto-Prämie nach Hersteller

Tesla – 2.086 bewilligte Anträge

Skoda – 1.197 bewilligte Anträge

Renault – 784 bewilligte Anträge

Cupra/SEAT – 712 bewilligte Anträge

Hyundai – 637 bewilligte Anträge

Kia – 627 bewilligte Anträge

Leapmotor – 613 bewilligte Anträge

Volkswagen – 593 bewilligte Anträge

BYD – 544 bewilligte Anträge

Citroën – 472 bewilligte Anträge

BMW – 451 bewilligte Anträge

Ford – 418 bewilligte Anträge

Opel – 407 bewilligte Anträge

Fiat – 393 bewilligte Anträge

E-Auto-Prämie begünstigt bislang vor allem günstige Modelle

Laut den vorliegenden Zahlen entfällt auf Leapmotor gemessen an den Verkaufszahlen ein vergleichsweise hoher Anteil geförderter Fahrzeuge. Das Unternehmen setzte im ersten Halbjahr rund 7.800 Fahrzeuge in Deutschland ab.

Volkswagen verkaufte im gleichen Zeitraum rund 50.000 Elektroautos. Als möglicher Grund gilt das günstigere Preisniveau vieler Modelle von Leapmotor und BYD. Da die Förderung an das Haushaltseinkommen gekoppelt ist, könnten preiswerte Fahrzeuge häufiger die Fördervoraussetzungen erfüllen.

Auch Tesla weist bislang einen höheren Förderanteil als Volkswagen auf. Nach Unternehmensangaben dürfte ein großer Teil der geförderten Fahrzeuge aus der Produktion in Brandenburg stammen, da insbesondere das Model Y in Deutschland stark nachgefragt wird.

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