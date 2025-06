Skoda: Neues Elektroauto wird „für kontroverse Diskussionen sorgen“

Skoda wird uns in ein paar Wochen eine erste Preview für den elektrischen Octavia zeigen, das erste Konzept soll im Rahmen der IAA im September kommen. Mit dem Schritt zu einem vollelektrischen Octavia wartet Skoda die SSP-Plattform ab.

Skoda Octavia bekommt neues Design

Es wird also nicht nur ein technisch großer Sprung für die VW-Marke, es wird auch eine Weiterentwicklung des aktuellen Designs von Skoda sein. Bei Autocar hat Klaus Zellmer jetzt schon vorab verraten, dass das Konzept „für viel Aufregung und kontroverse Diskussionen sorgen“ wird. Skoda bleibt sich aber laut Chef auch treu.

Die aktuelle MEB-Plattform im Konzern sei aber nicht gut für Limousinen geeignet, daher wird man diesen Schritt abwarten. Viele hätte mit einem elektrischen Octavia als Pendant zum VW ID.7 gerechnet, für VW war die aktuelle Plattform gut genug.

Da bin ich mal auf das kommende Design von Skoda gespannt, das aktuelle Design (nennt sich „Modern Solid“) finde ich ja gar nicht so schlecht. Das Skoda-Design ist im Moment durchaus die Stärke bei den Elektroautos in der Volkswagen Group. Ich hoffe, dass man das jetzt nicht zerstört, nur weil man für „Aufregung“ sorgen will.

