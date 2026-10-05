Škoda Octavia startet erstmals mit Vollhybrid-Antrieb

Der Škoda Octavia erhält erstmals einen Vollhybrid-Antrieb mit bis zu 125 kW (170 PS) Systemleistung.

Škoda bietet den neuen Antrieb für Limousine und Combi in den Varianten Selection und Sportline an. Das System benötigt keinen externen Ladeanschluss und kann kurze Strecken rein elektrisch zurücklegen.

Škoda Octavia kombiniert Benziner und zwei Elektromotoren

Das Seriell-Parallel-Hybridsystem kombiniert einen 1,5-TSI-Benziner mit zwei Elektromotoren, Ein-Gang-Automatik und Kupplung. Je nach Fahrsituation wechselt der Octavia automatisch zwischen elektrischem, seriellem und parallelem Hybridbetrieb. Rein elektrisch sind laut Škoda bis zu rund zwei Kilometer möglich.

Die wichtigsten technischen Daten im Überblick:

Systemleistung: 100 kW (136 PS) oder 125 kW (170 PS)

Batterie: 1,6 kWh brutto, Ladezustand zwischen 40 und 90 Prozent

Höchstgeschwindigkeit: elektronisch begrenzte 180 km/h

Tankvolumen: 40 Liter

Kofferraum: bis 1.400 Liter, beim Combi bis 1.540 Liter

Bei niedrigeren Geschwindigkeiten arbeitet das System häufig seriell. Oberhalb von etwa 60 km/h kann der Benziner die Vorderräder direkt antreiben. Energie beim Bremsen wird rekuperiert und in der Batterie gespeichert.

Die Bestellungen sollen im Oktober starten, erste Auslieferungen sind für Dezember 2026 geplant.

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