Škoda Octavia startet erstmals mit Vollhybrid-Antrieb
Der Škoda Octavia erhält erstmals einen Vollhybrid-Antrieb mit bis zu 125 kW (170 PS) Systemleistung.
Škoda bietet den neuen Antrieb für Limousine und Combi in den Varianten Selection und Sportline an. Das System benötigt keinen externen Ladeanschluss und kann kurze Strecken rein elektrisch zurücklegen.
Škoda Octavia kombiniert Benziner und zwei Elektromotoren
Das Seriell-Parallel-Hybridsystem kombiniert einen 1,5-TSI-Benziner mit zwei Elektromotoren, Ein-Gang-Automatik und Kupplung. Je nach Fahrsituation wechselt der Octavia automatisch zwischen elektrischem, seriellem und parallelem Hybridbetrieb. Rein elektrisch sind laut Škoda bis zu rund zwei Kilometer möglich.
Die wichtigsten technischen Daten im Überblick:
- Systemleistung: 100 kW (136 PS) oder 125 kW (170 PS)
- Batterie: 1,6 kWh brutto, Ladezustand zwischen 40 und 90 Prozent
- Höchstgeschwindigkeit: elektronisch begrenzte 180 km/h
- Tankvolumen: 40 Liter
- Kofferraum: bis 1.400 Liter, beim Combi bis 1.540 Liter
Bei niedrigeren Geschwindigkeiten arbeitet das System häufig seriell. Oberhalb von etwa 60 km/h kann der Benziner die Vorderräder direkt antreiben. Energie beim Bremsen wird rekuperiert und in der Batterie gespeichert.
Die Bestellungen sollen im Oktober starten, erste Auslieferungen sind für Dezember 2026 geplant.
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Der Skoda Octavia und Superb als Kombi haben massive Absatzeinbrüche, da Hilti Niklas inzwischen lieber mit SUV über die Autobahn fliegt, um zu den Meetings von München nach Hamburg zu kommen.
Außerhalb Deutschlands ist der Kombi und Diesel eh schob lange tot gewesen. In Asien und den USA fährt niemand hässliche Kombis aka Station Wagons und tuckernde Baumaschinen.
Deshalb auch der Vision O, die Zusammenlegung des Superb und Octavia.
Ob es je einen Elektro Kombi geben wird steht in den Sternen.
Kombis waren schon immer eher für den europäischen Markt interessant und auch dort sehr beliebt, aber in China sind sie auch gerade wieder im Elektrobereich am kommen (z. B. Nio ET5 Touring, Zeekr 001).
Der 🔨
Wann komme ich so aus’m Bett 😁