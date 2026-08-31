Mobilität

Škoda öffnet seine Fahrzeugdaten für Home Assistant und Co.

René Hesse
Von
1 Kommentar

Škoda hat MyŠkoda 8.16 veröffentlicht und öffnet damit seine neue kostenlose B2C-API für Fahrzeughalter.

Das angekündigte Update ist ab sofort verfügbar. Nutzer können mit MyŠkoda 8.16 direkt in der App bis zu fünf Zugriffstoken pro Fahrgestellnummer erzeugen. Zusammen mit der VIN ermöglichen diese den Zugriff auf die neue offizielle REST-API von Škoda.

Damit können Fahrzeugdaten erstmals über eine speziell für private Projekte vorgesehene Schnittstelle abgerufen und bestimmte Funktionen gesteuert werden.

Neue Škoda-API für Home Assistant, evcc und eigene Projekte

Die wichtigsten Möglichkeiten im Überblick:

  • Bis zu fünf API-Token lassen sich pro Fahrzeug erstellen.
  • Die Nutzung ist kostenlos und benötigt kein Entwicklerkonto.
  • Verfügbar sind etwa Ladestand, Reichweite, Ladeleistung und Kilometerstand.
  • Das Laden kann über die API gestartet und gestoppt werden.
  • Weitere Funktionen umfassen je nach Fahrzeug und Lizenz Parkposition und Klimatisierung.

Škoda hat die Schnittstelle gemeinsam mit der Open-Source-Community entwickelt. Neben „evcc“ waren unter anderem Entwickler der bisherigen MyŠkoda-Integration beteiligt. Eine offizielle Integration für Home Assistant befindet sich ebenfalls in Entwicklung.

Wichtig ist der Wechsel auch mit Blick auf bestehende Lösungen. Die bisherige inoffizielle App-API soll im Oktober abgeschaltet werden. Die neue B2C-API ist für Fahrzeughalter künftig der vorgesehene Zugang für eigene Projekte.

Ich finde den Schritt ziemlich stark. Statt den Zugriff für Smart-Home- und Ladeprojekte weiter zu erschweren, schafft Škoda eine kostenlose und dokumentierte Schnittstelle.

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  1. Stefan 🏅
    sagt am

    Find’s auch toll! Gerne auch von anderen OEMs!

    Antworten

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