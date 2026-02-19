Skoda und Audi könnten mit zwei Elektroautos überraschen

Volkswagen bringt in diesem Jahr den ID Polo auf den Markt, gefolgt vom ID Cross, bei Cupra steht der Raval an und Skoda bringt bald den Epiq. Zwei „Hatchbacks“ und zwei kompakte SUVs. Doch bei diesem Quartett wird es wohl nicht bleiben.

Wie das spanische Medium „La Tribuna de Automoción“ von Insidern erfahren hat, kommen noch zwei weitere Elektroautos, wenn auch etwas später. Audi plant ein Modell für 2029/2030 und Skoda plant demnach ein zweites Modell für 2031/2032.

Diese beiden Elektroautos des VW-Konzerns sollen ebenfalls in Spanien vom Band rollen und orientieren sich am Raval und Polo, es sind also Hatchbacks. Wichtig für diese Entscheidung ist die Idee, dass die EU kompakte Elektroautos in Zukunft ein bisschen besser fördern möchte. Aber die Idee für die beiden gibt es schon lange.

Bei Skoda wundert mich diese Entscheidung weniger, bei Audi kommt sie für mich aber sehr überraschend, das könnte dann sowas wie ein Audi A1 e-tron werden. Es wird aber noch eine Weile dauern, bis wir mehr Details zu den Modellen erfahren.