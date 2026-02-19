Mobilität

Hyundai: Ein Blick in den komplett neuen Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5 2024 Facelift Header

Hyundai spendierte dem Ioniq 5 in letzter Zeit eher mäßige Upgrades, was aber wohl daran liegt, dass man im Hintergrund an einem großen Schritt arbeitet. Vor allem der Innenraum und die Software sind veraltet. Aber da wird sich etwas tun.

Der Hyundai Ioniq 5 bekommt wohl bald einen komplett neuen Innenraum, der sich radikal von der aktuellen Version unterscheidet. Nur noch ein Display, vermutlich kein Fahrerdisplay (hoffentlich noch HUD), es erinnert mich ein bisschen an Tesla.

Während also viele Automarken so langsam wieder etwas weg von einem großen Display und viel Touch gehen, so scheint Hyundai beim Ioniq 5 diesen Weg erst jetzt einzuschlagen. Wobei unklar ist, ob wir hier schon die finale Version sehen.

Neben einem neuen Aufbau wird es wohl auch eine neue Software geben, denn die Hyundai Motor Group startet gerade mit Pleos OS durch, was Android Automotive als Basis nutzt. Mal schauen, ob wir den neuen Hyundai Ioniq 5 schon 2026 sehen.

Cupra Licht Tavscan Header

Der neue Cupra Born könnte günstiger werden

Cupra plant für 2026 endlich das lange geplante Facelift des Born und wird sowohl die Frontseite als auch die Rückseite…

18. Februar 2026 | Jetzt lesen →

  1. P45 💎
    sagt am

    Wenn das tatsächlich so kommt, wäre es aus meiner Sicht ein absoluter Fail. Ich habe meinen Ioniq vorletztes Jahr aus verschiedenen Gründen verkauft, aber die Bedienung gehörte nicht unbedingt dazu, die war weitestgehend okay, wenn auch längst nicht so intuitiv wie jetzt in unserem Elroq. Was man auf dem Video sieht, kann nur komplett an einer ordentlichen Ergonomie vorbeigehen.

