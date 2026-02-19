Hyundai: Ein Blick in den komplett neuen Ioniq 5

Hyundai spendierte dem Ioniq 5 in letzter Zeit eher mäßige Upgrades, was aber wohl daran liegt, dass man im Hintergrund an einem großen Schritt arbeitet. Vor allem der Innenraum und die Software sind veraltet. Aber da wird sich etwas tun.

Der Hyundai Ioniq 5 bekommt wohl bald einen komplett neuen Innenraum, der sich radikal von der aktuellen Version unterscheidet. Nur noch ein Display, vermutlich kein Fahrerdisplay (hoffentlich noch HUD), es erinnert mich ein bisschen an Tesla.

Während also viele Automarken so langsam wieder etwas weg von einem großen Display und viel Touch gehen, so scheint Hyundai beim Ioniq 5 diesen Weg erst jetzt einzuschlagen. Wobei unklar ist, ob wir hier schon die finale Version sehen.

Neben einem neuen Aufbau wird es wohl auch eine neue Software geben, denn die Hyundai Motor Group startet gerade mit Pleos OS durch, was Android Automotive als Basis nutzt. Mal schauen, ob wir den neuen Hyundai Ioniq 5 schon 2026 sehen.