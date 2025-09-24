Smart #1 und #3 bekommen 2027 ein „sehr großes Facelift“

Smart plant für 2026 eine Modellpflege von zwei älteren Elektroautos, dem Smart #1 und dem Smart #3. Es sei ein „großes“ Upgrade für die Technik und Hardware unter der Haube vorgesehen, so Dirk Adelmann ganz offiziell gegenüber Autocar.

Doch im Hintergrund arbeitet man bei Geely und Mercedes auch an einer neuen Optik, denn 2027 soll „ein noch größeres Facelift“ folgen, so der Chef von Smart Europa. Details zur neuen Technik oder Optik wollte er allerdings nicht nennen.

Der Smart #1 ist seit Ende 2022 in Deutschland erhältlich, der Smart #3 folgte etwa ein Jahr später. Für den noch frischen Smart #5, der gerade erst startet, ist bisher kein Upgrade vorgesehen, dieser wird aber natürlich auch irgendwann aktualisiert.