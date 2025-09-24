Mobilität

Smart #1 und #3 bekommen 2027 ein „sehr großes Facelift“

Autor-Bild
Von
|
Smart 1 Und 3 Elektro

Smart plant für 2026 eine Modellpflege von zwei älteren Elektroautos, dem Smart #1 und dem Smart #3. Es sei ein „großes“ Upgrade für die Technik und Hardware unter der Haube vorgesehen, so Dirk Adelmann ganz offiziell gegenüber Autocar.

Doch im Hintergrund arbeitet man bei Geely und Mercedes auch an einer neuen Optik, denn 2027 soll „ein noch größeres Facelift“ folgen, so der Chef von Smart Europa. Details zur neuen Technik oder Optik wollte er allerdings nicht nennen.

Der Smart #1 ist seit Ende 2022 in Deutschland erhältlich, der Smart #3 folgte etwa ein Jahr später. Für den noch frischen Smart #5, der gerade erst startet, ist bisher kein Upgrade vorgesehen, dieser wird aber natürlich auch irgendwann aktualisiert.

Smart #4 steht fest: Ein Klassiker kommt zurück

Der Smart #1 hat nicht mehr viel mit Smart zu tun und mit dem Smart #3 und vor allem Smart…

24. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Smart #1 und #3 bekommen 2027 ein „sehr großes Facelift“
Weitere Neuigkeiten
Smart #4 steht fest: Ein Klassiker kommt zurück
in Mobilität
Telekom 5g
Telekom: Neue MagentaMobil Young Tarife kommen – doppeltes Datenvolumen, halber Preis
in Tarife
Dreame: Gespräche über geplante Elektroauto-Fabrik in Brandenburg
in Mobilität
Disney+ wird teurer: Neue Preise kommen bald
in Dienste | Update
7 vs. Wild Amazonas: Prime Video zeigt den Trailer zu Staffel 5
in Unterhaltung
Congstar
Congstar reduziert Starterpaket für Prepaid Allnet Flat
in Tarife
Sparkasse
S-pushTAN: Sparkassen nutzen Online-Ausweisfunktion
in Fintech
Motorola springt auf den Trend der dünnen Smartphones auf
in Smartphones
Apple Watch Ultra 2 Schwarz Header
Apple iOS 26.1 bekommt wohl große Änderung für Smartwatches
in Firmware und OS
Mercedes plant elektrische A-Klasse für 2028
in Mobilität