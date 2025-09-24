Smart #4 steht fest: Ein Klassiker kommt zurück

Der Smart #1 hat nicht mehr viel mit Smart zu tun und mit dem Smart #3 und vor allem Smart #5 trennte sich die Marke von Geely und Mercedes dann komplett vom alten Image. Doch in Zukunft möchte man auch wieder ein bisschen dahin zurück.

Kompakte Elektroautos von Smart kommen

Es hat einen Grund, warum es Lücken im Lineup gibt, denn die Nummer 2 und die Nummer 4 sind für Klassiker gedacht. Mit dem Smart #2 steht eine Neuauflage des elektrischen Smart Fortwo an, das hat die Marke vor ein paar Wochen bestätigt.

Gegenüber Autocar hat Dirk Adelmann, Chef von Smart in Europa, jetzt auch ganz offiziell den Smart #4 bestätigt, das soll ein Nachfolger für den elektrischen Smart Forfour werden. Das Modell wird in Europa entwickelt und ist für Europa gedacht.

Doch es wird noch ein paar Jahre dauern, denn man befindet sich bei Smart in der Planungsphase für den Smart #4. Dieser soll, so Adelmann, wie „ein echter Nachfolger“ für den Forfour aussehen, aber es mit dem aktuellen Design kombinieren.

Der Smart #4 wurde übrigens noch nicht final genehmigt, aber er sei nötig, um die Kosten für den Smart #2 zu decken, denn die Entwicklung dieser neuen Basis für das Elektroauto lohnt sich nicht für ein Modell. Details möchte man erst später nennen.