Mercedes plant elektrische A-Klasse für 2028

Bei Mercedes hat ein Umdenken stattgefunden, denn die Luxus-Strategie der letzten Jahre ist gescheitert und die Marke hat erkannt, dass man auch günstigere Modelle anbieten muss, wenn man langfristig wieder mehr Kunden erreichen will.

Eigentlich sollte der elektrische CLA der Einstieg bei Mercedes sein, dieser startet aber bei über 50.000 Euro. Ein Fehler, wie Mercedes bemerkt hat, daher wird die aktuelle A-Klasse (wenn auch nur als Verbrenner) doch noch etwas länger gebaut.

Die elektrische A-Klasse kommt 2028

Statt 2026 ist jetzt erst 2028 das Ende vorgesehen und dann kommt ein richtiger Nachfolger, so Autocar, denn Mercedes plant mit der MMA-Plattform einen neuen „Hatchback“, der mit Verbrenner und auch als reines Elektroauto angeboten wird.

Die neue A-Klasse soll die aktuelle ablösen und wird wohl in knapp zwei Jahren der Öffentlichkeit präsentiert. Damit kommt die elektrische A-Klasse übrigens etwa ein Jahrzehnt nach dem offiziellen Konzept für eine elektrische A-Klasse von 2017.

Eigentlich war so ein Modell von Anfang an vorgesehen, aus dem EQA wurde dann aber ein kleiner SUV. Ich gehe allerdings nicht davon aus, dass Mercedes das alte Konzept, welches ihr im Beitrag seht, als Basis nutzt, das kommt etwas Neues.

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

