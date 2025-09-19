Smart Home: Sonos ist jetzt ein bisschen „schlauer“

Sonos bietet zwar mit Alexa von Amazon einen Sprachassistenten an (es gab auch mal Google, bis sich die Unternehmen trennten), aber auch die eigene Sonos Voice Control wird jetzt so langsam smart. Den Anfang macht die Hue-Integration.

Wenn ihr die bei beiden Anbietern (also Sonos und Philips Hue) die aktuelle App installiert habt und beide Systeme bei euch daheim nutzt, dann findet ihr ab jetzt in der Hue-App (Einstellungen – Smart Home – Plus-Icon klicken) auch Sonos.

Ihr müsst den Prozess also in der Hue-App starten, werdet dann aber direkt in die Sonos-App weitergeleitet (dort kann man nicht starten). Danach könnt ihr über die Sonos-Speaker auch ohne einen Dienst wie Alexa eure Lichter daheim steuern.

Es gibt aber noch einen, für viele sicher großen, Haken. Bisher geht das nur in englischer und französischer Sprache. Wir nutzen beide Systeme daheim, dennoch wäre das keine Option. Weitere Details zur Sprachsteuerung von Sonos gibt es auf der Hue-Webseite, dort steht aber nicht, wann Deutsch als Sprache kommen soll.