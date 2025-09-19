Smart Home

Smart Home: Sonos ist jetzt ein bisschen „schlauer“

Autor-Bild
Von
|
Sonos Era 300 Detail

Sonos bietet zwar mit Alexa von Amazon einen Sprachassistenten an (es gab auch mal Google, bis sich die Unternehmen trennten), aber auch die eigene Sonos Voice Control wird jetzt so langsam smart. Den Anfang macht die Hue-Integration.

Wenn ihr die bei beiden Anbietern (also Sonos und Philips Hue) die aktuelle App installiert habt und beide Systeme bei euch daheim nutzt, dann findet ihr ab jetzt in der Hue-App (Einstellungen – Smart Home – Plus-Icon klicken) auch Sonos.

Ihr müsst den Prozess also in der Hue-App starten, werdet dann aber direkt in die Sonos-App weitergeleitet (dort kann man nicht starten). Danach könnt ihr über die Sonos-Speaker auch ohne einen Dienst wie Alexa eure Lichter daheim steuern.

Es gibt aber noch einen, für viele sicher großen, Haken. Bisher geht das nur in englischer und französischer Sprache. Wir nutzen beide Systeme daheim, dennoch wäre das keine Option. Weitere Details zur Sprachsteuerung von Sonos gibt es auf der Hue-Webseite, dort steht aber nicht, wann Deutsch als Sprache kommen soll.

Nothing Ear 3 vorgestellt: Das Case hat jetzt eine eigene Taste

Nothing hat heute die Ear 3 vorgestellt und schickt damit eine neue Generation der ersten Produkts der Marke ins Rennen.…

18. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smart Home / Smart Home: Sonos ist jetzt ein bisschen „schlauer“
Weitere Neuigkeiten
God Of War Kratos Schrei
God of War: Ort für das neue Spiel steht wohl fest
in Gaming
Kia Ev2 Concept Header
Kia spricht über ein „günstiges“ Elektroauto
in Mobilität
Re Bereit Zur Abfahrt
Deutschlandticket wird teurer: Einigung auf 63 Euro
in Mobilität
Nothing Ear 3 vorgestellt: Das Case hat jetzt eine eigene Taste
in Audio
Auspuff Diesel Abgas
SPD-Politiker stellen EU-Verbrenner-Aus infrage
in Mobilität
Dhl Zusteller
Verfahren gegen Deutsche Post: Streit um Nachbarschaftszustellung und Einschreiben
in Dienste
Hyundai kündigt „Infotainment-Systemen der nächsten Generation“ an
in Mobilität
Bundeskartellamt gibt grünes Licht: China-Riese kauft MediaMarkt-Mutter
in Handel
Vw Id3 2023 Facelift Heck
ADAC-Test enthült Notlaufreserve von Elektroautos
in Mobilität
Samsung Galaxy S25 Ultra Back
Vodafone startet die Samsung Deals
in Vodafone