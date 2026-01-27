Mobilität

Smart zeigt bald einen kompakten Elektro-Flitzer

Von
Smart kämpft ein bisschen mit der neuen Strategie und daher will man nicht nur neue Modelle verkaufen, sondern wieder etwas zurück zum Ursprung. Den Anfang macht der neue Smart #2, den man erst letztes Jahr für Ende 2026 bestätigte.

Für die Weltpremiere peilt die Marke den Herbst an, vermutlich in Paris, aber es soll auf der Auto Show Peking 2026 im April eine erste Preview für das Design geben. Warum China? Weil der Smart #2 dort vermutlich etwas früher zu Kunden kommt.

Wenn der Plan aufgeht, dann wird der Smart #2 noch in diesem Jahr bei ersten Kunden landen, in Europa geht es aber definitiv erst 2027 los. Technische Details hat Smart bisher noch nicht verraten, man sollte hier aber nicht zu viel erwarten.

Während die anderen Modelle von Smart den Fokus auf Platz, Größe und Leistung legen, teilweise mit Premiumanspruch, so wird das ein kompakter und preiswerter Flitzer für die Stadt. Ich bin aber dennoch gespannt, was der Smart #2 bieten wird.

  1. Tom 🪴
    sagt am

    Alter Wein in neuen Schläuchen.

  2. Stefan K. 🔅
    sagt am

    Spannend wird bei der Größe die Akku-Kapazität und damit in gewisser Weise auch die Reichweite. Ja, ein Stadt-Flitzer braucht keine 600+ km Reichweite für Überlandfahrten, aber deutlich mehr als 200 km würde ich mir schon wünschen, um nicht jeden Tag wie bekloppt laden zu müssen.

    Wie sagt ein Vorstandsmitglied meines Arbeitgebers ganz gerne: Es bleibt spannend. 😄

    1. P45 💎
      sagt am zu Stefan K. ⇡

      Wer bitte fährt in der Stadt so viele Kilometer? Unser alter e-Golf schafft im Winter um die 100km und wir haben absolut kein Problem mit der Reichweite. Alle zwei bis drei Tage aufladen, wo ist das Problem?

    2. Aaron Matthiesen 🏅
      sagt am zu Stefan K. ⇡

      Wer jeden Tag deutlich über 200km fährt, sollte sich höchstwahrscheinlich ein anderes Auto suchen.

