Smart zeigt bald einen kompakten Elektro-Flitzer

Smart kämpft ein bisschen mit der neuen Strategie und daher will man nicht nur neue Modelle verkaufen, sondern wieder etwas zurück zum Ursprung. Den Anfang macht der neue Smart #2, den man erst letztes Jahr für Ende 2026 bestätigte.

Für die Weltpremiere peilt die Marke den Herbst an, vermutlich in Paris, aber es soll auf der Auto Show Peking 2026 im April eine erste Preview für das Design geben. Warum China? Weil der Smart #2 dort vermutlich etwas früher zu Kunden kommt.

Wenn der Plan aufgeht, dann wird der Smart #2 noch in diesem Jahr bei ersten Kunden landen, in Europa geht es aber definitiv erst 2027 los. Technische Details hat Smart bisher noch nicht verraten, man sollte hier aber nicht zu viel erwarten.

Während die anderen Modelle von Smart den Fokus auf Platz, Größe und Leistung legen, teilweise mit Premiumanspruch, so wird das ein kompakter und preiswerter Flitzer für die Stadt. Ich bin aber dennoch gespannt, was der Smart #2 bieten wird.