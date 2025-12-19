Smartphone-Trend 2026: Höhere Preise und weniger Nachfrage

Die aktuelle Nachfrage nach RAM und Speicher ist höher als das Angebot auf dem Weltmarkt und das wird laut Micron im kommenden Jahr und darüber hinaus so bleiben. Die KI-Entwicklung sorgt dafür, dass die Produktion nicht mehr ausreicht.

Darunter werden spätestens 2026 auch die Smartphones leiden, so eine Analyse von Counterpoint Research, wo man mit höheren Preisen rechnet. Das deutet sich auch schon in den Gerüchten rund um neue Modelle von Samsung und Apple an.

Daher geht man davon aus, dass der Markt für Smartphones nächstes Jahr etwas schrumpfen wird, wenn auch mit noch passablen 2,1 Prozent. Man sieht es schon jetzt bei einigen Marken aus China und auch Apple wird nächstes Jahr weniger neue iPhones auf den Markt bringen (und mit dem iPhone Fold keinen Bestseller).

Am Ende ist das natürlich nur eine Prognose für 2026 und wir haben gesehen, dass sich Dinge immer ändern können. Was aber als sicher gilt, sind steigende Preise, denn die RAM-Krise hält an und wird Volumenhersteller am härtesten treffen.