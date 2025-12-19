Smartphones

Samsung überrascht mit Chip-Ankündigung für neues Flaggschiff

Autor-Bild
Von
|

Samsung bestätigte vor ein paar Tagen den Exynos 2600 und jetzt hat man die Details nachgereicht. Mit einer Überraschung, denn es ist der erste Chip, der im 2 nm-Verfahren gefertigt wird. Ein Apple A19 Pro und der neue Snapdragon 8 Elite Gen 5 werden noch im 3 nm-Verfahren gefertigt, TSMC ist erst 2026 bereit dafür.

Laut Samsung sei die Massenproduktion des Exynos 2600 angelaufen und der Fokus liegt auf mehr Leistung, mehr Effizienz und natürlich, wie könnte es 2025 auch anders sein, KI. Damit wirbt man auf der heute veröffentlichten Produktseite intensiv, dort bekommt ihr übrigens auch die anderen Details zum neuen Chip.

Samsung hat noch nicht bestätigt, dass der Chip in das Galaxy S26 wandert, aber davon ist auszugehen. Vermutlich wird man ihn in das Samsung Galaxy S26 und Samsung Galaxy S26+ packen, das Samsung Galaxy S26 Ultra bekommt aber den Qualcomm-Chip – auch bei uns. Weitere Details dürfte es im Januar geben.

Emoji Iphone Header

Android bekommt neue Emojis (aber nicht für alle)

Google testet seit dieser Woche eine neue Version von Android 16, das Update wird dann sicher irgendwann im März 2026…

19. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Samsung überrascht mit Chip-Ankündigung für neues Flaggschiff
Weitere Neuigkeiten
Threads Logo Header
Threads will die „zentrale Anlaufstelle im Internet“ werden
in News
Emoji Iphone Header
Android bekommt neue Emojis (aber nicht für alle)
in Firmware und OS
The New Volkswagen Id.3
Volkswagen: Ein letzter VW ID.3 zum Abschied
in Mobilität
Mozilla reagiert auf Kritik: „AI-Kill-Switch“ für Firefox bestätigt
in Devs und Geeks
Das Ende von Grundig in Deutschland
in News
Sony kauft Snoopy und die Peanuts
in News
BMW i3: Der elektrische 3er erreicht „wichtigen Meilenstein“
in Mobilität
Intergalactic The Heretic Prophet
Intergalactic: Zeitraum für den PlayStation-Blockbuster steht fest
in Gaming
Jaguar plant radikalen Neustart ab 2026
in Mobilität
Apple iPhone Fold: Zum Start ein begehrtes Produkt
in Smartphones