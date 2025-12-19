Samsung überrascht mit Chip-Ankündigung für neues Flaggschiff

Samsung bestätigte vor ein paar Tagen den Exynos 2600 und jetzt hat man die Details nachgereicht. Mit einer Überraschung, denn es ist der erste Chip, der im 2 nm-Verfahren gefertigt wird. Ein Apple A19 Pro und der neue Snapdragon 8 Elite Gen 5 werden noch im 3 nm-Verfahren gefertigt, TSMC ist erst 2026 bereit dafür.

Laut Samsung sei die Massenproduktion des Exynos 2600 angelaufen und der Fokus liegt auf mehr Leistung, mehr Effizienz und natürlich, wie könnte es 2025 auch anders sein, KI. Damit wirbt man auf der heute veröffentlichten Produktseite intensiv, dort bekommt ihr übrigens auch die anderen Details zum neuen Chip.

Samsung hat noch nicht bestätigt, dass der Chip in das Galaxy S26 wandert, aber davon ist auszugehen. Vermutlich wird man ihn in das Samsung Galaxy S26 und Samsung Galaxy S26+ packen, das Samsung Galaxy S26 Ultra bekommt aber den Qualcomm-Chip – auch bei uns. Weitere Details dürfte es im Januar geben.